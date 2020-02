Pfarrerin Christa Schulze ist gestorben

Neuruppin

Dass sie einmal Pfarrerin werden würde, das hätte sich Christa Schulze in ihrer Kindheit sicherlich nicht träumen lassen. Und doch war sie es später mit großer Leidenschaft und Hingabe. 21 Jahre lang war Christa Schulze Pfarrerin in Neuruppin, bis sie im Wendejahr 1989 in den Ruhestand ging. Bis heute erinnern sich viele Gemeindemitglieder sehr gern an sie. Am 30. Januar ist Christa Schulze nun gestorben, am Donnerstag wurde sie in Neuruppin bestattet.

Christa Schulze wurde 1929 in eine gut bürgerliche Familie in Berlin hineingeboren. Der christliche Glaube gehörte selbstverständlich zum Leben dazu, eine herausragende Rolle spielte er in der Familie aber nicht. Das änderte sich für die junge Frau erst, als sie zum Konfirmandenunterricht in die Berliner Stadtmission ging.

Der Vater überredete sie zum Theologiestudium

Der beeindruckte sie so, dass sie selbst gern für die evangelische Kirche arbeiten wollte. Ihr Vater drängte immer wieder, sie möge doch Theologie studieren. Doch dazu konnte sie sich erst nach langem Zögern durchringen.

Ihr Studium fiel in eine Zeit, in der Frauen auf einer Pfarrstelle keinesfalls selbstverständlich waren. In der gesamten Landeskirche gab es damals zwei Pfarrerinnen. Die Kirchenleitung hätte ihr dann auch lieber eine andere Aufgabe übertragen, doch die junge Pastorin setzte sich durch: Christa Schulze übernahm eine Pfarrstelle in der Uckermark, die 25 Jahre lang unbesetzt war.

Junge Pfarrerin mit eigenem Motorrad

Um alle sechs Dörfer in ihrem Bereich erreichen zu können, machte die junge Pfarrerin sogar den Motorradführerschein. Jeden Tag knatterte sie übers Land, Talar und Bibel neben sich im Seitenwagen.

Von Weggun in der Uckermark wechselte sie ins nahe Boitzenburg und 1968 schließlich nach Neuruppin. Musik war ihr stets wichtig. In Boitzenburg hatte Christa Schulze einen Posaunenchor aufgebaut und selbst Trompete gespielt, in Neuruppin engagierte sie sich lange im Flötenkreis.

Stets engagiert für die Klosterkirche in Neuruppin

Sie machte sich in den 70er Jahren sehr für die Sanierung der Klosterkirche stark, vergaß aber auch nie die Menschen. Die Gesprächskreis junger Ehepaare, den die engagierte Pastorin vor Jahrzehnten in Neuruppins ins Leben rief, besteht bis heute.

Im Oktober 1989 ging sie in den Ruhestand. Die Zeit danach nutzte sie für viele Reisen. Alles wollte Christa Schulze sehen: Island, Nepal, Kenia, ganz Europa, Syrien, Israel und China. Sie liebte das Reisen, sie liebte ihren Beruf und sie liebte ganz besonders die Menschen. Christa Schulze wurde 90 Jahre alt.

Von Reyk Grunow