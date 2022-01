Die Neuruppiner Pflegeschule verliert Schüler in der Corona-Pandemie

Neuruppin

Die Zahl der Schüler, die sich an der Neuruppiner Pflegeschule zur Pflegerin oder Pfleger ausbilden lassen, ist deutlich zurückgegangen. Waren an der Pflegeschule in der Vergangenheit pro Jahr zwei Kurse mit insgesamt mehr als 40 Frauen und Männern in die dreijährige Ausbildung gestartet, begann im Oktober lediglich eine neue Klasse mit 25 Schülern.

Ob dieser Rückgang auf die demografische Entwicklung in der Region, die bundesweite Umstellung der Ausbildung oder aber auf die Belastungen der gesamten Gesundheits- und Pflegebranche in der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, das weiß Christina Salewski (40), die seit 2010 an der Pflegeschule arbeitet, auch nicht so genau.

Aus drei Ausbildungen für Pflegekräfte wurde eine

Klar ist für die Schulleiterin jedoch, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie den erfolgreichen Aufbau der neuen, generalisierten Ausbildung beeinflusst hat. Denn aus drei Ausbildungsrichtungen, Altenpflege, Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflege, wurde eine einzige.

Die Ausbildungszeit von drei Jahren hat sich dabei nicht verlängert – vielmehr mussten Pflegeschüler wegen der Corona-Pandemie einen Teil ihrer Ausbildung zu Hause am Rechner absolvieren. „Das gemeinsame Ausprobieren von vielen pflegepraktischen Fertigkeiten geht nicht, wenn man allein zu Hause am Rechner sitzt“, so Salewski. „Wir werden Schüler verlieren, wenn wir erneut nur Homeschooling anbieten dürfen.“

Das Schlimmste ist das Lernen im Home-Office

Hinzu kommt, dass auch die Impfpflicht, die ab März für Mitarbeiter in der Gesundheits- und Pflegebranche gelten soll, längst nicht von allen Schülern begrüßt wird. Die Neuruppinerin Marie-Luise König (22), Pflegeschülerin im zweiten Lehrjahr, wollte sich erst nicht impfen lassen. Doch weil ihr die Ausbildung gefällt und sie in ihrem Beruf gern Menschen helfen möchte, hat sie ihre Meinung geändert.

Auch Steven Füllekruß (35), ebenfalls im zweiten Lehrjahr, hat trotz ursprünglicher Bedenken inzwischen die erste Corona-Schutzimpfung hinter sich. Das Schlimmste für den Neuruppiner waren nicht etwa die Diskussionen über eine Impfpflicht, sondern das Lernen im Home-Office. „Da ist man unkonzentriert und macht zu viele Sachen nebenbei“, so Füllekruß, der zunächst bei einem Fahrdienst und als Hilfspfleger gearbeitet hat, bevor er die Ausbildung bei der Pflegeschule begann. „Ich hätte nie gedacht, was das für ein cooler Beruf ist“, so Füllekruß.

Schüler in Neuruppin lassen sich aus verschiedenen Gründen impfen

Dem stimmt Dana Warmbrunn (40) aus Wittstock zu. Die gelernte Hauswirtschaftlerin ist Mutter von vier Kindern und arbeitet bei einem Intensivpflegedienst in der Dosse­stadt. Dort betreut eine Fachkraft drei Patienten. Warmbrunn hat sich nach einem ausführlichen Gespräch mit einem Arzt entschieden, sich impfen zu lassen. „Ich will niemanden gefährden“, so die Wittstockerin.

Für Paul Mackut (22) aus Neuruppin, der einst in Cottbus ein Studium zur Stadt- und Regionalplanung begonnen hatte und dann in die Pflegebranche gewechselt war, spielte das Impfen keine Rolle. Mackut hat sich bereits Anfang 2021 die Schutzimpfungen geben lassen. „Ich will meine Ausbildung nicht hinschmeißen“, sagt auch Max Müller aus Alt Ruppin. Der 21-Jährige wollte sich eigentlich nicht impfen lassen – aber deshalb eine neue Ausbildung beginnen, das wollte er auch nicht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So oder ähnlich geht es wohl vielen der derzeit gut 80 Pflegeschülern. Die Impfquote an der Neuruppiner Pflegeschule liegt laut Schulleiterin Salewski bei etwa 75 Prozent.

Von Andreas Vogel