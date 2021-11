Die Neuruppiner Polizei hofft auf Hilfe ihrer polnischer Kollegen

Neuruppin

Auch vier Tage nach dem schweren Unfall auf der Autobahn A 24 kurz vor der Raststätte Walsleben weiß die Polizei noch nicht, wie es zu dem Unfall kommen konnte und wie viele Menschen in dem silbergrauen Peugeot gesessen haben. Denn noch vor Eintreffen von Rettern und Polizei waren die Insassen geflüchtet.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sichern derzeit noch die Spuren am Fahrzeug und haben die Kollegen in Polen um Hilfe gebeten“, sagte am Montag Neuruppins Polizeisprecherin Christin Knospe. Demnach war das Auto auf eine Frau in Polen zugelassen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer oder die Fahrerin alkoholisiert gewesen war und die Insassen deshalb geflüchtet sind.

Unklar ist, ob diese Vermutung zutrifft. Denn trotz des Einsatzes eines Fährtenhundes hat die Polizei die Insassen nicht aufspüren können.

Von Andreas Vogel