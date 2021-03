Einen Zweikampf gibt es bei der SPD im Bundestagswahlkreis 56 zwischen der Perleberger Bürgermeisterin Annett Jura (47) und der Neuruppinerin Wiebke Papenbrock (41), die seit fünf Jahren im Bundespresseamt in Berlin arbeit. Am Sonnabend stellten sich die zwei Frauen den 45 Delegierten vor, am Abend des 23. März wird feststehen, wer kandidieren wird.