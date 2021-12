Neuruppin

Im Wohnzimmer von Gisela Schön herrscht eine wohlige Atmosphäre: Auf dem Tisch brennen Kerzen, die Fenster sind geschmückt, der alte Nussknacker steht auf der Anrichte – es wird Kaffee und Christstollen gereicht. Mit ihren 93 Jahren wirkt die Rentnerin erstaunlich agil. Sie beginnt zu erzählen: „Seit über 75 Jahren bin ich eine Neuruppinerin.“

Geboren wurde Gisela Schön 1928 in einem kleinen Dorf bei Stolp, heute Słupsk, in Hinterpommern. Dort wächst sie mit ihren sechs Geschwistern auf. Zum Kriegsende 1945 werden sie und ihre Familie aus der Heimat nahe der Ostseeküste vertrieben.

Dem Tod auf der Wilhelm Gustloff knapp entkommen

Die damals 17-Jährige erinnert sich auch heute noch sehr genau an die Flucht: „Ich sollte mit meiner Mutter in der Nähe von Danzig auf die Wilhelm Gustloff steigen. Aber meine Mutter hat gesagt: Da gehen wir nicht drauf.“ Das ist die Rettung. Das Schiff versinkt kurze Zeit später durch ein sowjetisches U-Boot in der Ostsee und nimmt mehr als 5000 Menschen mit in den Tod.

Gisela Schön aus Neuruppin berichtet vom Stollenbacken, von ihrem Leben als Geflüchtete aus Pommern, ihrer Zeit im Ruppiner Seglerclub und ihren Strickereien. Quelle: Till Eichenauer

Die Frauen machen sich stattdessen zu Fuß auf den beschwerlichen Weg in Richtung Westen. Zwischendurch geraten sie in russische Gefangenschaft. Im August 1945 kommt die junge Gisela in Neuruppin an und wohnt mit ihrer Mutter und einer Schwester zusammen. „Wir hatten ein kleines Durchgangszimmer für uns alle. Meine anderen vier Geschwister sind in den Westen Deutschlands geflohen, ein Bruder ist leider auf der Flucht ums Leben gekommen.“

Schwere Jahre für die Flüchtlinge in der Nachkriegszeit

Das Leben als Geflüchtete in Neuruppin war hart. „Wir hatten kein Geld und keine Wohnung. Für den Winter hatte ich nur einen Mantel, der aus zwei alten Decken genäht war.“ Gisela Schön nimmt zunächst eine Stelle bei einer Versicherung an, um sich aus der bitteren Armut zu befreien.

Ab 1962 arbeitet sie in der Vereinsgaststätte des Ruppiner Seglerclubs und engagiert sich lange Jahre im Vorstand, wo sie sich um die Finanzen kümmert. Dort lernt sie auch ihren zweiten Mann kennen. Mit Gerhard teilt sie die Leidenschaft fürs Segeln. „Mit unserem Segelboot sind wir über den Oder-Havel-Kanal und die Oder bis zur Ostsee und weiter bis nach Hiddensee gefahren.“

Rund zehn Meter lang war der Segler aus Eichenholz – die Gisa. So fuhr das Ehepaar bis an die Grenzen der DDR oft unter dem strengen Blick der Volkspolizei. „Nach dem Mauerbau wurden wir in jedem Hafen ausgefragt: Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin?“ Wie manch andere in dieser Zeit spielen auch Gisela und Gerhard Schön mit dem Gedanken, mit einer Fahrt übers Meer die DDR hinter sich zu lassen. „Aber wir hatten ja Familie – die konnten wir nicht einfach zurücklassen.“

Die Gisa – dieses Segelboot hat Gisela und Gerhard Schön fast fünf Jahrzehnte lang begleitet. Quelle: Till Eichenauer

So ging es immer wieder zurück nach Hause – nach Neuruppin. „Fast 50 Jahre sind wir so zusammen auf unserem Boot durch den Osten gefahren. Wir haben viel gesehen und erlebt.“ Diese Leidenschaft fürs Wasser hat auch ein Sohn geerbt, der schon als Kleinkind von den Eltern mit aufs Familienboot genommen wurde. Heute lebt er bei Wismar und segelt nun mit seiner Frau und einer eigenen Yacht jeden Sommer bis nach Dänemark und Schweden.

Ein historisches Stollen-Rezept aus einer Illustrierten

Nach 13 Jahren in der Kantine des Ruppiner Seglerclubs nimmt Gisela Schön Ende der 1970er Jahre eine Stelle in einer Kanzlei an. „Ich habe für drei Anwälte in der Stadt die Finanzen gemacht. Über 20 Jahre habe ich dort mit der Hand die Bücher geführt und im Kopf gerechnet. Mathematik kann ich bis heute noch sehr gut.“ Kurz nach der Wende geht Gisela Schön dann in Rente.

Seit 25 Jahren lebt sie in ihrer kleinen Neubauwohnung. Seit dem Tod ihres Mannes kurz nach Weihnachten 2007 meistert sie das Leben alleine. Aber Gisela Schön hat einen großen Bekanntenkreis, der sie unterstützt und für den sie ebenso da ist.

Das alte Rezept holt Gisela Schön jedes Jahr an Weihnachten hervor. Quelle: Till Eichenauer

Zur Weihnachtszeit ist es Tradition, einen großen Christstollen von der nunmehr 93-Jährigen zu bekommen. In manchen Jahren hat sie mehr als 20 leckere Stollen gebacken. „Das mache ich gern für meine Freunde und für die Familie.“ Als Grundlage für die vielen Stollen dient ein altes Rezept aus einer Zeitschrift, das die Seniorin sorgfältig aufbewahrt.

Die Rentnerin macht bis heute gerne Handarbeiten – hier Babyschuhe für die jüngste Urenkelin. Quelle: Till Eichenauer

Aber nicht nur mit ihrem köstlichen Weihnachtsgebäck versorgt Gisela Schön ihre Liebsten. Für ihre jüngste Urenkelin strickt sie gerade kleine Schuhe – das Mädchen ist erst wenige Wochen alt, erzählt die mehrfache Uroma voller Freude. „Ich sticke und stricke leidenschaftlich gerne.“

Auch wenn die 93-Jährige zunehmend Probleme damit hat, die Strickvorlagen lesen zu können, will sie weitermachen, so lange es geht. „Mein Sohn hat mir eine große Lupe besorgt, damit geht es wieder ganz gut.“

