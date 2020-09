Die Tribute-Show Swede Sensation begeistert am Neuruppiner Hangar

Neuruppin

Mamma Mia, Money Money – die Hits von Abba gehen eigentlich immer. Die beiden Musical-Filme haben sie noch um einiges zusätzlich gehypt – aber auch ohne dies: Was kann schon schiefgehen bei so vielen guten einprägsamen Melodien, soviel guter Laune und Disco-Glitzer und bei so viel Schlag in der Hose?

Tom Luca und Saskia Tanfal als Björn und Agnetha Quelle: Regine Buddeke

Anzeige

Kein Wunder, dass es jede Menge Abba-Tribute-Shows gibt. Auch Saskia Tanfal, Sara Mosquera, Tom Luca und Mike Rubin schlüpfen gern in Dress und Rolle von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny und lassen es ordentlich krachen: So auch am Samstag im Neuruppiner Hangar 312, wo 300 ausgehungerte Abba-Fans schon auf die Songs der großen Schweden gieren.

Weitere MAZ+ Artikel

Gute Laune bei den Fans. Quelle: Regine Buddeke

„Are you ready?“ – seid ihr bereit? Gesprochen wird natürlich englisch – auch wenn die Band aus Deutschland stammt. Das Publikum ist bereit und tanzlustig dazu. Schon beim Opener „Waterloo“ wird mitgesungen – das ändert sich auch bei „SOS“, „Lay all your love on me“, „Does your mother know“ oder Fernando“ nicht. Wohin man blickt: Es wird gelächelt, gesungen, getanzt, geklatscht. „Endlich mal wieder feiern“, sagt Karina aus Alt Ruppin, die sich extra in knallbunten Achtziger Look geworfen hat. „Die vier sind super.“

Geballte Frauenpower. Quelle: Regine Buddeke

Hangar-Betreiber Christian Juhre freut es – nachdem er sich jüngst mit Anwohnerbeschwerden wegen Lärms bei der Neunziger-Jahre-Party herumschlagen musste. „Heute war jemand vom Ordnungsamt da und hat mit einem Prüfsachverständigen den Schallpegel an etlichen Orten gemessen“, berichtet er. „Das Maximum waren 53 Dezibel.“ Man wolle ja auch niemanden ärgern.

Typische Pose: Agnetha und Anni-Frid Quelle: Regine Buddeke

Swede Sensation heizen weiter ein: Bei Mamma Mia hält es viele nicht mehr auf den – auf Abstand gestellten – Stühlen. Immer wieder gibt es Applaus – getreu dem Motto „Thank you for the music“.

Lesen Sie auch:

Der Schlagerstar Tom Astor reißt am Hangar die Fans von den Sitzen

Rummel-Romantik am Hangar

Oldtimer-Treffen am Neuruppiner Hangar 312

Neuruppin feiert: Der Hangar rockt im Sound der 90er

Von Regine Buddeke