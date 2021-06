Neuruppin

Für die im August noch anstehende Konzertreihe „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger“ wurde der Veranstalter, „Wir die Innenstadt“, vorab von der Industrie- und Handelskammer (IHK) am Mittwoch, 23. Juni, ausgezeichnet. Am 21. August werden nach aktuellem Stand 26 Bands in der Fontane­stadt Konzerte für die breite Öffentlichkeit geben.

Bei dem von der IHK ausgelobten Wettbewerb „City-Offensive“ belegte die Veranstaltung den ersten Platz. Gefragt waren dabei Konzepte und Ideen, welche die Innenstädte beleben. Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 6000 Euro.

Gemeinsam für Neuruppin

Bei der Preisübergabe wurde von der IHK nicht nur das Fest im vergangenen Jahr gelobt, sondern auch die gemeinsame Arbeit der Neuruppiner Organisationen an der Veranstaltung herausgehoben. Neben „Wir die Innenstadt“, sind das die Stadtverwaltung, der Stadtwerke Neuruppin, die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft und die Inkom.

Die IHK hat das Preisgeld übergeben. Quelle: Steve Reutter

„Der Preis ist eine fantastische Anerkennung für die langjährige Arbeit in der Stadt, die wir gemeinsam machen. Es ist ein großes Glück, dass so viele verschiedene Akteure daran mitarbeiten – und immer helfen“, sagt Carlo Focke von „Wir die Innenstadt“.

Die Veranstaltung könnte jedes Jahr stattfinden

Vor allem in der Pandemie sei die Veranstaltung vergangenes Jahr wichtig gewesen. „Die Veranstaltung war ein tolles Statement aus Neuruppin an die Menschen. Es hat sie aufgerüttelt und ihnen in der Pandemie gezeigt, dass es weitergeht“, sagt André Wiesner, Leiter des Regionalzentrums Ostprignitz-Ruppins der IHK.

Insgesamt haben sich 21 Teams aus West-Brandenburg für den Preis der City-Offensive beworben. Zum dritten Mal in Folge gewinnt „Wir die Innenstadt“ den ersten Platz. „Ein Großteil des Preisgeldes wird in die diesjährige Veranstaltung im August investiert“, sagt Carlo Focke. Bei der Preisübergabe war auch Daniela Kuzu, die stellvertretende Bürgermeisterin Neuruppins, zugegen.

Sie hätte die Veranstaltung am liebsten jedes Jahr in Neuruppin. „Das Fest war ein toller Erfolg und muss jedes Jahr stattfinden. Es muss in der Stadt etabliert werden“, sagt sie. Auch für die Bands sei es gut gewesen, während der Pandemie mal wieder auf einer Bühne zu stehen: „Es war uns ein Bedürfnis und hat Spaß gemacht“, sagt Achim Stöter von der Band „Fifty Up“, die vergangenes bei der Veranstaltung spielte.

Von Steve Reutter