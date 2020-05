Die Volkshochschule Ostprignitz-Ruppin startet am 2. Juni wieder

Neuruppin

Mit einem neuen Raum- und einem neuen Hygienekonzept setzt die Kreisvolkshochschule Ostprignitz-Ruppin am Dienstag, 2. Juni, in Neuruppin, Kyritz und Wittstock die Kurse fort, die Mitte März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten. Allerdings gilt das nicht für die Sportkurse, da die Turnhallen noch nicht frei gegeben wurden, sagte am Mittwoch Anke Unkenholt, die Leiterin der Kreisvolkshochschule.

Demnach können lediglich einige Bewegungskurse wieder aufgenommen werden, wobei verstärkt das Außengelände genutzt werden soll.

Keine Beschränkung mehr auf fünf Teilnehmer pro Kurs

Für den Neustart nach fast zwölf Wochen Zwangspause musste der Kursbetrieb in der Fontanestadt fast völlig umgestellt werden. Nunmehr können nur noch Räume im Haus D des Oberstufenzentrums an der Alt Ruppiner Allee genutzt werden, nicht mehr Zimmer im Haus B.

Schwierig ist die Organisation des Neustarts auch deshalb, weil ab Donnerstag, 28. Mai, eine neue Verordnung in Kraft treten soll. Demnach gilt dann keine Teilnehmerbeschränkung von fünf Personen pro Kurs mehr. Vielmehr muss dann lediglich auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Teilnehmern geachtet werden. Unkenholt begrüßt das – auch wenn das für sie und ihr Team noch einmal zusätzliche Arbeit bedeutet. Das Team hatte sich in den vergangenen Tagen auf den Kursbetrieb mit jeweils maximal fünf Teilnehmern eingestellt und diese auch darüber informiert. Nun erhalten sie einen neuen Anruf, dass es doch keine Teilnehmerbeschränkung mehr gibt.

Die Homepage wurde neu gestaltet

Durch die Corona-Pandemie hat die Volkshochschule, an der gut 90 Kursleitende arbeiten, etwa 40 ihrer Kurse verloren, so Unkenholt. Indes sei von den Teilnehmern bisher kaum jemand abgesprungen. „Die meisten warten darauf, dass es wieder los geht“, sagte Unkenholt.

Die Corona-Zeit hat die Volkshochschule genutzt, um ihre Homepage (www.vhs-opr.de) aufzuarbeiten. Über diese können sich Teilnehmer nun auch einfacher als zuvor für neue Kurse anmelden, sagte Marie-Christin Pangritz. Auf der Seite soll auch Unterrichtsmaterial einfach eingebunden werden können, so die Neuruppinerin.

Von Andreas Vogel