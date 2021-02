Die Waldarbeitsschule Kunsterspring investiert 2,5 Millionen Euro

Kunsterspring

Der rund 1,5 Millionen Euro teure Erweiterungsbau der Waldarbeitsschule Kunsterspring bei Neuruppin soll im April oder Mai bei einem Tag der offenen Tür offiziell vorgestellt werden. „Es sind nur noch Restarbeiten zu erledigen“, sagt Ralf Gruner, der die Schule, in der Forstarbeiter aus ganz Brandenburg sowie auch aus anderen Bundesländern ausgebildet werden, seit sechs Jahren leitet.

So sollen im März noch die Möbel für die 14 neuen Zweibett-Zimmer geliefert werden. Zudem ist für das Frühjahr der Bau einer Holzterasse geplant.

Anzeige

Eine Million Euro für den neuen Maschinenpark

Mit dem Erweiterungsbau, zu der auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gehörte, will die Waldarbeitsschule nicht nur den Auszubildenden, sondern auch den Teilnehmern von Workshops bessere Unterbringungs- und Unterrichtsmöglichkeiten bieten. Denn entstanden ist über dem einstigen Küchentrakt nicht allein eine Etage mit den 14 neuen Zimmern. Vielmehr wurde auch in einen weiteren Seminarraum samst neuester Technik sowie in den Maschinenpark investiert. Die neue Holzerntemaschine (Harvester), die Rücke-Maschine (Forwarder) und der Simulator für das digitale Training an den Maschinen kosteten nochmals rund eine Million Euro.

Die praktischen Übungen, wie etwa zum Fällen und dem richtigen Umgang mit Motorsägen, finden zwar weiterhin in den nahen Wäldern im idyllischen Kunstertal statt. Aber auch dafür sei ein „theoretischer Vorlauf“ notwendig, sagt Gruner. „Wir wollen gute Bedingungen bieten.“

Bewerbungsschluss ist am 28. Februar

Einen guten Ruf hat die Waldarbeitsschule, die einzige ihrer Art in Brandenburg, schon heute. Gruner rechnet deshalb in diesem Jahr wieder mit bis zu 170 Bewerbungen für die gut 40 Plätze – weil man sich in Kunsterspring nicht allein in drei Jahren zum Forstwirt ausbilden lassen kann. Zusätzlich können Interessierte an der Schule sich auch zum Forstmaschinenführer qualifizieren oder in Abstimmung mit dem Oberstufenzentrum (OSZ) in Neuruppin ihre Fachhochschulreife ablegen.

Ralf Gruner leitet seit 2015 die Waldarbeitsschule in Kunsterspring bei Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

„Es ist ein Phänomen, dass wir nicht nur Bewerber aus dem ländlichen Raum, sondern regelmäßig auch aus Berlin, Leipzig, aus Thüringen und aus Mecklenburg-Vorpommern haben“, so Gruner. Der Schulleiter ist froh, dass sogenannte grüne Berufe entgegen vieler wissenschaftlicher Erwartungen für viele Menschen weiterhin interessant sind. Obwohl erst am 28. Februar Bewerbungsschluss ist, gibt es schon jetzt rund 140 Bewerber.

Geringe Abbrecherquote

Dabei ändert sich das Klientel. Zu den 16- und 17-Jährigen, die sich nach der Schule für eine Ausbildung bei der Forst entscheiden, kommen auch 30- und 40-Jährige, die bisher als Bäcker oder Frisör ihr Geld verdienten, nun aber einen Beruf mit viel Bewegung an der frischen Luft suchen, sagt Michael Schade. Der Lehrobermeister kümmert sich bei der Waldarbeitsschule auch um die Anfragen von privaten Forstbetrieben, die Mitarbeiter ausbilden lassen wollen. Derzeit sind zwölf der 42 Plätze für Auszubildende von privaten Forstbetrieben vorgesehen, die anderen 30 Lehrlinge werden für den Landesforstbetrieb Brandenburg ausgebildet.

Die Abbrecherquote bei den Forst-Lehrlingen ist gering. „Wir haben im Schnitt nur ein oder zwei Abbrecher“, sagt Schade. Demnach bestehen 95 Prozent der Auszubildenden ihre Prüfungen. Schulleiter Gruner führt das auch auf das gestiegene Interesse für den Wald- und den Klimaschutz zurück.

W-Lan auf den Zimmern

Hinzu kommt, dass sich die Waldarbeitsschule bei im Schnitt fünf Bewerbern je Ausbildungsplatz aussuchen kann, welchen sie aufnimmt. Wegen der Corona-Pandemie werden die Auswahlgespräche mit den Bewerbern diesmal wohl per Video-Konferenz geführt. Auch deshalb ist Gruner über die neue Technik froh.

Von der Technik profitieren ebenfalls die Forst-Lehrlinge. Denn in den neuen Zimmern ist W-Lan verfügbar. „Wir werden internationaler“, sagt Gruner und verweist darauf, dass es auch schon Bewerber aus Afghanistan, Japan und Taiwan gab.

Corona hat Ausbildung nicht unterbrochen

Durch die Corona-Pandemie ist die Waldarbeitsschule in Kunsterspring bisher gut durch gekommen. „Wir mussten die Ausbildung nicht unterbrechen.“ Lediglich die Gruppen-Stärke musste von sieben bis acht auf fünf Lehrlinge reduziert und in den Transportern Trennwände aus Plexiglas eingebaut werden. Zudem wurden die Hygieneregeln verschärft.

Die von Forstminister Axel Vogel (Grüne) angeschobene Forstreform sieht Gruner recht positiv. „Das bedeutet eine Aufwertung von Kunsterspring.“ Denn Vogel wolle, dass die Zahl der Forstwirte wieder erhöht werden solle, so Gruner.

Von Andreas Vogel