Neuruppin

Zum Tag der offenen Tür ziehen Kinder und Eltern der evangelischen Kita Neuruppin am Sonnabend mit Trommeln durch die Stadt. Sie erregen Aufmerksamkeit und das ist auch beabsichtigt. „Du hast uns deine Welt geschenkt“, so lautet das Thema des besonderen Tages, der mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche beginnt.

„Wir haben uns mit unserem Thema von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg inspirieren lassen“, sagt die Kita-Leiterin Karen Häßler. „Kinder haben uns daran erinnert, dass die Erde bedroht ist und das Erschrecken darüber ist groß.

In der Tat fangen nun auch die Erwachsenen an, sich zu bewegen, weil Kinder aufgestanden sind. Die Weisheit der Kinder möchte ich heute gern mit Ihnen feiern.“

Eltern und Kinder kommen vom Gottesdienst in der Klosterkirche. Quelle: Cornelia Felsch

Berge, Pflanzen, Tiere und Seen – die Geschenke Gottes an die Menschen sind vielfältig. Während des Gottesdienstes wird in einem Spiel eine auf dem Sperrmüll entdeckte Kiste geöffnet, die all diese bewahrenswerten Gaben enthält.

Schöpfung im Müll?

Warum werfen Menschen das alles in den Müll? Zum Glück wurden sie ja nun rechtzeitig entdeckt und es kamen noch viele Tiere hinzu. Auf dem Kita-Gelände in der August- Bebel-Straße werden sie im Anschluss aus Papprollen gebaut, die aber auch als Pflanzbehälter taugen. Die 5-jährige Anni füllt Erde hinein und pflanzt Zitronenmelisse für ihre Mama.

An einem Tisch, den die Kindergärtnerin Claudia Riese gestaltet hat, können die Kinder die Schönheit der Natur entdecken. Dort finden sich Federn, Nester, glitzernde Steine oder Muscheln. Einen besonderen Schatz haben Eltern und Kita-Mitarbeiter selbst geschaffen,

Zur 160-Jahr-Feier stellten sie ein umfangreiches Liederbuch zusammen, das auch an diesem Tag erworben werden kann. Es enthält zahlreiche Lieder, die seit vielen Jahren in der evangelischen Einrichtung gesungen werden.

Letzter Kita-Besuch vor 35 Jahren

Karen Häßler führt interessierte Besucher durch die Räume. In der oberen Etage haben die Ältesten ihr Domizil. Sie haben das Privileg, dass sie keinen Mittagsschlaf mehr halten müssen. Unter den Besuchern sind auch ehemalige Kita-Kinder, die nun selbst Kinder haben, wie Hubertus Hohlfeld. „Es ist 35 Jahre her, dass ich hier war“, sagt er.

„Es gibt drei Dinge, die uns wichtig sind“, sagt die Kita-Leiterin: Wir singen viel, feiern gern schöne Feste und leben den christlichen Glauben.“ Nach dem morgendlichen Lied besprechen alle gemeinsam, was sie sich für den Tag vorgenommen haben. Freies Spiel, Bewegungsraum oder Kunstraum sind nur einige Möglichkeiten.

„Die Kunstwerkstatt ist besonders beliebt“, sagt die Kita-Leiterin. „Die Anzahl der Kinder ist hier allerdings limitiert, maximal sechs Kinder dürfen hier gleichzeitig mit Holz oder Farben arbeiten.“ Die Kinder sind begeistert, aber die Eltern seien oft enttäuscht, wenn das Kind mit dem sechsten ausgesägten Schwert nach Hause kommt, erzählt Karen Häßler. „Aber Kinder wollen so oft wiederholen, bis sie ein perfektes Ergebnis haben“, sagt sie.

Von Cornelia Felsch