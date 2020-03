Die Zahl der Corona-Infizierten in OPR bleibt konstant

Neuruppin

Das ist dann doch überraschend: Am ersten Tag des neuen Kontaktverbotes wegen der Coronakrise hat die Polizei in Ostprignitz-Ruppin am Montag kein einziges Mal eingreifen müssen, weil sich mehr als zwei Menschen gemeinsam auf der Straße oder in öffentlichen Parks aufgehalten haben.

Beamte mussten nur einmal in Velten einschreiten

„Wir hatten keinen einzigen Fall, weder in der Prignitz noch in Ostprignitz-Ruppin“, sagte Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Lediglich in Velten ( Oberhavel) mussten Beamte einschreiten, weil sich gegen 8.30 Uhr drei Männer vor einem Supermarkt getroffen hatten, um gemeinsam Alkohol zu trinken.

So leer ist der Neuruppiner Schulplatz sonst tagsüber nicht. Quelle: Henry Mundt

„Die Allermeisten sind diszipliniert und halten sich an die Regel“, sagte Mathias Wittmoser, der bei der Kreisverwaltung in Neuruppin das Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr leitet. Demnach hat sich auch die Zahl der Menschen, die sich in Ostprignitz-Ruppin mit dem Coronavirus infiziert haben, nicht erhöht. Es sind sieben Personen, die sich in häuslicher Isolation befinden und nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Amt Temnitz hat einen Außendienst eingerichtet

Um die Einhaltung des neuen Kontaktverbots zu kontrollieren, hat das Amt Temnitz erstmals einen ordnungsbehördlichen Außendienst eingerichtet. 14 Mitarbeiter würden die dafür notwendigen temporären Befugnisse und Dienstausweise erhalten, sagte Amtsdirektor Thomas Kresse. In Zweier-Teams prüfen die Mitarbeiter auch, ob Frisöre, Dorfgemeinschaftshäuser oder Spielplätze geschlossen bleiben. „An sieben Tagen die Woche“, kündigte Kresse an. „Ohne feste Route.“

Die Gemeinde Fehrbellin stockte ihren ordnungsbehördlichen Außendienst am Montag auf acht Mitarbeiter auf. In den Wagen des Ordnungsamtes sollen die Mitarbeiter das Gemeindegebiet abfahren und Gruppen von mehr als zwei Menschen ansprechen.

Spielplatzverbot wurde in Fehrbellin eingehalten

Kontrollen am Wochenende seien „relativ geräuschlos“ gewesen, sagte Bürgermeister Mathias Perschall. Lediglich in Linum seien dem Bereitschaftsdienst zahlreiche Berliner Ausflügler aufgefallen, die das schöne Wetter für einen Spaziergang durch das Teichland oder einen Besuch auf dem mit Flatterband abgesperrten Spielplatz nutzten, sagte Perschall. Als der Spielplatz ein zweites Mal kontrolliert wurde, sei das Spielplatzverbot jedoch eingehalten worden.

„Menschen werden sich daran gewöhnen müssen, dass man sie anspricht“, sagte Perschall. Unterstützt wird der Außendienst durch eine Gruppe von vier Mitarbeitern, die Kontrollpflichten der Feuerwehr übernimmt. Auch sie sollen die Spielplätze überprüfen und „Auge und Ohr sein“, so Perschall.

Neuruppin hat das Ordnungsamt verstärkt

Auch die Stadt Neuruppin hat ihr Ordnungsamt inzwischen verstärkt. Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Verwaltung hätte sich bereiterklärt, den Außendienst zu unterstützen, sagt Thomas Fengler, der als Dezernent im Rathaus auch für Ordnung und Sicherheit in der Stadt zuständig ist.

Die Cafes am Neuruppiner Schulplatz sind geschlossen, die Stühle zusammen gestellt. Quelle: Henry Mundt

Schon vor einigen Tagen hat die Stadt gemeinsame Streifen mit der Polizei eingerichtet. Ob das neue Kontaktverbot mehr Arbeit bringt? Fengler glaubt das nicht: „Wenn man sich die Verordnung durchliest, dann ist doch noch ziemlich viel erlaubt“, sagt er. „Das Leben geht ja weiter.“ Einzig Treffen von mehr als zwei Personen auf öffentlichen Straßen und Plätzen sind zusätzlich untersagt, sofern die Leute nicht ohnehin in einem Haus oder einer Wohnung zusammenleben. Doch solche Gruppen hatte die Polizei in den vergangenen Tagen ohnehin schon aufgefordert, sich zu trennen.

Bedient wird jetzt am Fenster

Restaurants müssen seit Montag generell geschlossen bleiben. Ein Lieferservice ist aber möglich. Genauso ist es erlaubt, dass sich Gäste ihr Essen abholen. Die Mitarbeiterinnen der Stadtkantine im Neuruppiner Buseck neben der Pfarrkirche haben die Gerichte deshalb aus dem Fenster an die Gäste nach draußen gereicht, statt über den Tresen. Schnitzel und Erbsensuppe gab es nur noch zum Mitnehmen. Der Betrieb geht trotzdem weiter – wenn auch mit deutlich weniger Gästen.

