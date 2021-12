Die besten Ausflugsziele rund um die Industriegeschichte zwischen Elbe und Rhin

Ein neues Netzwerk bringt die historischen Industriestandorte der Prignitz und Ostprignitz-Ruppins jetzt in einem Überblick zusammen. So sollen sie für Ausflügler besser auffindbar werden. Den Anfang macht die Region Kyritz.

Das Gaswerk in Neustadt gilt als letzte so erhaltene Anlage in Europa. Auch dieser Ort lässt sich jetzt via www.industriekultur-opr.de finden. Quelle: Matthias Anke