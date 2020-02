Die ersten Container für Neuruppiner Schule sind da

Neuruppin

Es wird eng auf dem einstigen Kohleplatz an der Neuruppiner Gerhart-Hauptmann-Straße. Denn am Donnerstag hat eine Firma aus Frankfurt am Main mit elf Lastern nach und nach die ersten 22 von insgesamt 84 Containern geliefert und aufgestellt, in denen die knapp 200 Mädchen und Jungen der Wilhelm-Gentz-Schule nach den Osterferien ab 20. April ihren Unterricht bekommen sollen.

Die alte Schule, die 1970 errichtet worden war, soll bis Ende Juni 2022 für knapp 14 Millionen zur modernsten Grundschule der Stadt umgebaut und saniert werden. Deshalb ziehen Schüler und Lehrer für die Zeit der Arbeiten in das Ausweichquartier, das gerade auf dem einstigen Kohleplatz entsteht. Dieser befindet sich direkt neben dem vor ein paar Jahren saniertem Schulhof, der weiterhin genutzt werden kann.

Nur Platz für einen Laster zum Abladen

Wegen der engen Platzverhältnisse kann immer nur ein Laster zum künftigen Ausweichquartier der Grundschule fahren. Dann müssen die zwei Container, die eine Größe von etwa drei mal sechs Metern haben, mit Hilfe einer Fehrbelliner Kranfirma von den Autos geholt und an die richtige Stelle auf dem Kohleplatz bugsiert werden.

Die anderen Lastwagenfahrer stehen mit ihren Fahrzeugen derweil ein paar Kilometer entfernt und warten auf einem Parkplatz, wann sie mit ihrer Ladung dran sind. Auf diese Weise soll ein Stau auf der Gerhart-Hauptmann-Straße vermieden werden, hieß es von einem Mitarbeiter der Firma Adapteo aus Frankfurt am Main.

In der nächsten Woche sollen die nächsten Container geliefert und aufgestellt werden. Das Ausweichquartier wird wieder abgebaut, wenn die Arbeiten an der Grundschule beendet sind.

Von Andreas Vogel