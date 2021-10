Neuruppin

Der Martinimarkt ist zurück! Zum 365. Mal wird in Neuruppin „die größte Kirmes zwischen Ostsee und Berlin“ gefeiert. Am Freitag, 29. Oktober, geht es los – die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen.

Nachdem im vergangenen Jahr nur ein abgespeckter Rummel stattfand, wird der Markt jetzt wieder groß gefeiert. Damit die 3G-Regeln kontrolliert werden können, ist das Festgelände in der Neuruppiner Innenstadt in zwei Teile unterteilt und umzäunt. Der Zugang bleibt aber kostenlos.

Eröffnet wird der Martinimarkt wie gewohnt mit den traditionellen Fackel- und Lampionumzügen ab 17.30 Uhr. Einer der Züge geht vom Beginn der Käthe-Kollwitz-Straße zum Bernhard-Brasch-Platz. Der zweite Zug marschiert vom Eva-Strittmatter-Platz zum Schulplatz. Der Platz ist am Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen bis zum 7. November schließt der Markt bereits um 22 Uhr.

Spuk, der Geistercoaster: Die Türme des Gruselkabinetts messen über 15 Meter. Die Tour ist rasant, aber familienfreundlich. Quelle: Richard Sipkema

Wie immer gibt es auch während der zehn Markttage viele Höhepunkte: So wird es etwa in der Halloween-Nacht am Sonntag, 31. Oktober, gruselig oder am Dienstag, 2. November, bei Ladies Night besonders bunt. Am Donnerstag, 4. November von 10 Uhr bis 12 Uhr ist der Vormittag für Menschen mit Beeinträchtigungen und Senioren. Der letzte Tag des Martinimarkts ist der Sonntag, 7. November.

Die 3G-Regeln für den Martinimarkt in Neuruppin Der Martinimarkt 2021 wird nach 3G-Regeln abgehalten. Der Eintritt ist frei, Besucher müssen jedoch an einem der vier Eingänge nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Für Kinder unter 12 Jahren entfällt die Nachweispflicht. Für Kinder von 12 bis 18 Jahren genügt eine Erklärung der Eltern, dass die Kinder zu Hause negativ getestet sind. Nicht geimpfte oder nicht genesene Erwachsene müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Für die Besucher des Martinimarktes wird es vor Ort ein Testangebot geben. Vor Betreten des Festgeländes in der Neuruppiner Innenstadt muss sich jeder Gast handschriftlich oder per Luca-App registrieren.

In der Neuruppiner Innenstadt präsentieren Schausteller aus dem In- und Ausland ihre Fahrgeschäfte. Neben bekannten Klassikern wird es dieses Jahr auch ein paar echte Neuheiten geben. Die MAZ hat die sechs spektakulärsten Attraktionen des Martinimarktes 2021 zusammengestellt:

Crazy Island: Bei Palmen und Wasser kommt Südsee-Feeling auf. Aber Vorsicht: Man kann nasse Füße bekommen! Quelle: Klaus Rudolf Schneider

Crazy Island – das größte Abenteuer-Laufgeschäft Deutschlands

Auf fünf Etagen warten über 50 Hindernisse, echtes Fackelfeuer und ein Wasserfall. Besucher sollten schwindelfrei sein: Zwischen zwei Stockwerken wartet eine wacklige Hängebrücke.

Around the World – 20 Stockwerke über der Stadt

Mit 60 Metern ist das Kettenkarussell die höchste Attraktion in diesem Jahr. Damit ist es nur zwei Meter tiefer als die Klosterkirche.

Spuk, der Geistercoaster – ein schaurig-wilder Ritt

Eine Mischung aus Geisterbahn und Achterbahn: Im Geistercoaster Spuk gibt es Action und Grusel gleichermaßen. Die modernen Show-Effekte sorgen für einige Überraschungen.

Star of Berlin – eine romantische Rundfahrt

Der Klassiker auf dem Rummelplatz ist das Riesenrad. Aus den Gondeln in 33 Metern Höhe hat man den besten Blick auf das leuchtende Neuruppin.

The Beast – kopfüber in die Luft

An einem 120.000 Watt starken Arm schleudert das Beast seine wagemutigen Fahrgäste durch die Luft. Für dieses 360-Grad-Erlebnis braucht man starke Nerven.

Breakdance – das tanzende Karussell

Es geht immer im Kreis, aber nicht im Walzerschritt. Beim Breakdance geht es zur Sache: Wer hier rauskommt, sollte sich erstmal gut festhalten.

Und auch kulinarisch wird in diesem Jahr wieder einiges geboten. Neben lokalen Spezialitäten gibt es auch internationale Leckereien:

Die Schokoladenfabrik

Familie Schieck aus Rudolstadt verkauft in dritter Generation Süßes aus ihrer thüringischen Heimat. Besonders lecker: die Früchte im Schokomantel.

Das Rienen-Haus

Britta Krsynowski, Betreiberin des Alt Ruppiner Hotels „Am Alten Rhin“, ist wieder dabei. Sie wird ihren beliebten Birnenpunsch ausschenken.

Haring’s Schafstall

Herzhaft wird es in Haring’s Schafstall. Dort werden vegetarische Fladenbrote mit Käse, Knoblauch, Tomate, Mozzarella und Lauch frisch zubereitet.

Von Till Eichenauer