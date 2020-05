Wegen Corona: Mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Neuruppin

Die Polizei in Ostprignitz-Ruppin musste in den ersten viereinhalb Monaten etwas häufiger wegen Fällen von häuslicher Gewalt ausrücken als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2019 habe die Polizei von Januar bis 18. Mai im Landkreis insgesamt 63 Einsätze wegen häuslicher Gewalt registriert, in diesem Jahr waren es 66, sagt Michaela Rönnefahrt.

Die Sozialarbeiterin, die seit 1999 im Neuruppiner Frauenhaus arbeitet, geht davon aus, dass es wegen der Corona-Pandemie vermehrt zu Gewalttaten gegen Frauen kommt, sich aber längst nicht alle Betroffenen bei der Polizei oder beim Frauenhaus melden. „Es herrscht wegen Corona eine außergewöhnliche Situation“, so Rönnefahrt. Wegen der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten müssten viele Familien viel Zeit auf engem Raum verbringen.

Unbedingt Kontakt zu einer Freundin halten

Rönnefahrt rät sich bedroht fühlenden Frauen, dass sie unbedingt Kontakt zu einer Freundin oder Verwandten außerhalb der Wohnung halten und im Notfall über die kostenlose Hotline 0800/0 11 60 16 um Hilfe bitten. Das bundesweite Hilfetelefon stehe rund um die Uhr in 17 Sprachen zur Verfügung. Rönnefahrt empfiehlt bedrohten Frauen zudem, sich einen Nothilfeplan zu machen und sich dabei auch zu überlegen, ob die Kinder die Notrufnummer der Polizei kennen und welche Fluchtwege es aus der Wohnung gibt. Bei Gefahr könne die Polizei den Täter für zehn Tage aus der Wohnung verweisen und Kontakt zu einer Frauenberatungsstelle vermitteln.

In Deutschland wird durchschnittlich an jedem dritten Tag eine Frau aufgrund von Partnerschaftsgewalt umgebracht, weiß der frauenpolitische Rat Brandenburg. Allein im Mai waren in der Mark zwei Frauen von ihren Männern getötet worden, erst eine 40-Jährige in Werder bei Potsdam, wenige Tage später eine 28-Jährige in Cottbus.

Kreis geht von weniger Fällen von häuslicher Gewalt aus

Indes hatte Waltraud Kuhne, Sozialderzernentin der Kreisverwaltung in Neuruppin, vor einer Woche darauf verwiesen, dass die Zahl der gemeldeten Fälle von häuslicher Gewalt in Ostprignitz-Ruppin im Vergleich zum Vorjahr gesunken seien.

