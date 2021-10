Die im Hafenbecken bei Rheinsberg gefundene Leiche wird obduziert

Neuruppin

Der Leichnam des 34-jährigen Mannes, der am Montagvormittag im Hafenbecken an der Marina Wolfsbruch in Kleinzerlang nördlich von Rheinsberg gefunden wurde, soll am Mittwoch, 27. Oktober im rechtsmedizinischen Institut in Potsdam obduziert werden.

„Wir wollen wissen, was die Todesursache ist und ob es Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt“, sagte am Dienstag Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer in Neuruppin. Wann die Ergebnisse der Obduktion vorliegen werden, das ist noch unklar.

Die Polizei geht von einem Unfall aus

Die Polizei, die am Montag kurz nach 10 Uhr von einer Zeugin alarmiert worden war, hatte auf den ersten Blick keine Einwirkungen von Dritten an dem Leichnam erkennen können. Deshalb geht die Polizei bisher auch von einem Unfall aus.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 34-jährigen Polen, der in Deutschland gelebt und auch seit Längerem in der Region gearbeitet hat. Rheinsberger Feuerwehrleute hatten den Leichnam mit Hilfe eines Bootes geborgen.

Von Andreas Vogel