Die nächsten Corona-Schnelltests werden am Freitag in Neuruppin erwartet

Neuruppin

Die erste Lieferung der Schnelltests war rasch verkauft. Am Sonnabend konnte die Aldi-Filiale in der Neuruppiner Trenckmannstraße die ersten Schnelltests anbieten – sie waren nach kurzer Zeit weg. Wann wieder neue Test kommen, ist derzeit unklar.

Auch beim Drogerie-Riesen DM mussten die Verkäuferinnen in der Fontanestadt bereits viele Fragen nach Schnelltests beantworten. Die ersten Tests sollen ab kommenden Freitag, 12. März, in der Filiale in der Trenckmannstraße zu haben sein. Wie viele Tests der Markt dann anbieten kann, ist offen. Online zumindest können die Tests bereits ab Dienstag, 9. März, bestellt werden.

Wenig Interesse an „Rachen-Abstrich-Test“

Bei Christoph Sommerfeld, der in Neuruppin die Fontane-Apotheke und die Neue Apotheke im Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) sowie die Apotheke im Pritzwalker Real-Markt betreibt, hätten Kunden indes am Montag bereits für 8,50 Euro einen Rachen-Abstrich-Test erwerben können.

Zur Überbrückung hat Sommerfeld einige dieser Tests bestellt, denn die beim Großhandel georderte Ware lässt noch auf sich warten. Doch das Interesse an den Rachen-Abstrich-Tests hielt sich am Montag in Grenzen, so der Apotheker.

Apotheken tragen das wirtschaftliche Risiko

Generell ist es für Apotheken schwierig einzuschätzen, wie groß der Bedarf an Corona-Schnelltests aus Apotheken ist, wenn derartige Tests zwar ohne Beratung, aber preisgünstiger auch bei Discountern angeboten werden. Sommerfeld hat deshalb beim Großhandel für seine drei Apotheken lediglich je 300 Tests bestellt. Er geht davon aus, dass diese am Freitag, 12. März, geliefert werden.

Zum Vergleich: Als Mitte Dezember Menschen über 60 Jahre, die an Vorerkrankungen leiden, drei kostenlose FFP2-Masken bekommen konnten, waren am ersten Tag mehr als 1000 Kunden in die Apotheke am Reiz geströmt.

„Wir tragen das wirtschaftliche Risiko“, sagt Nicole Conrad, die seit 2005 die Löwen-Apotheke in Neuruppin betreibt. Die Apothekerin hatte am Montag zwar mehrere Kundennachfragen nach Schnelltests. Conrad rechnet jedoch damit, dass die Tests erst in der Woche ab 15. März oder gar erst ab 22. März vom Großhandel geliefert werden.

Der Preis für die Tests wird wohl noch sinken

Wie teuer diese Schnelltests für die Kunden sein werden, das ist laut Conrad noch unklar. „Der Markt ist total am Schwanken.“ Wenn weitere Schnelltests zugelassen werden, werde der Preis sicher noch sinken, so die Apothekerin. Auch deshalb setzt sie darauf, dass ihre Kunden geduldig sind und Verständnis dafür haben, dass die Apotheken nicht sofort alle Wünsche erfüllen können.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte am 4. März mitgeteilt, dass ab 8. März Schnelltest-Kits in Apotheken, Drogerien und Supermärkten erhältlich sein sollen. Sieben unterschiedliche Tests sind inzwischen zugelassen – einige dürfen allerdings nur in Apotheken verkauft werden. In Kyritz und Wittstock gab es am Montag noch keine Corona-Schnelltests.

Von Frauke Herweg und Andreas Vogel