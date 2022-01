Neuruppin

„Lkw auf der Landstraße dürfen nur 60 Kilometer pro Stunde fahren – das wissen viele gar nicht.“ Manfred Gäding sitzt hinterm Steuer seines großen, gelben Abschleppwagens und fährt auf der B 167 in Richtung Westen. Auf dem Armaturenbrett steht ein kleiner, batteriebetriebener Weihnachtsbaum. Er ist auf dem Weg nach Kyritz, um einen Transporter aufzuladen.

Bereits am Telefon wird geklärt, ob das Problem vor Ort gelöst werden kann. „Wenn sich jemand aus dem Auto ausgeschlossen hat oder Starthilfe braucht, geht das schnell.“ Gerade in den kalten Tagen sei das oft das Problem, erklärt der gelernte Mechaniker. „Bei Minusgraden machen die Batterien rasch schlapp. Damit hatten wir in der vergangenen Woche am meisten zu tun.“

„Die Autos reden mit uns“

Gerade bei den neuen Autos könne man auf der Straße ohnehin wenig reparieren. Mit einem speziellen Gerät kann man zwar elektronisch die Fehler auslesen, die Teile werden dann aber in der Werkstatt einfach ausgetauscht. „Die Autos reden mit uns. Das ist das einzig Gute heutzutage an den neuen Modellen.“

Auch Elektroautos habe er schon abgeschleppt, sagt Manfred Gäding – aber nur, weil die Batterie leer war. „Die sind ja alle noch recht neu. Was die für Schwachstellen haben, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen.“

Ob Elektroauto oder Verbrenner – bei Unfällen und Pannen sind immer Gefühle im Spiel. „Die Leute denken, es ist immer alles schnell in fünf Minuten gemacht, aber das geht oft nicht.“ Als Pannenhelfer bekommt man auch viel Anspannung der Menschen ab, weiß Manfred Gäding.

Bei persönlichen Beleidigungen ist Schluss

„In den vergangen zwei Jahren sind die Menschen gestresster. Ich hab natürlich Verständnis, dass es Frust gibt, wenn die Pläne durcheinander kommen, und über die Jahre hab ich mir auch ein dickes Fell zugelegt“, sagt er. Aber auch für den abgebrühten Mechaniker gibt es Grenzen. „Wenn es persönlich wird, ist Schluss. Dann lass ich die Leute auch einfach neben ihrem Auto stehen und fahre wieder. Das muss ich mir nicht gefallen lassen.“

Aber in den meisten Fällen sind die Kunden freundlich. Auf den teils langen Fahrten im Lkw kommt Manfred Gäding dann ins Gespräch: „Es kommt oft vor, dass ich einen Fahrer mit seinem Auto bis nach Berlin fahre. Selbst bis Schwerin geht es manchmal. Da verbringt man schon viel Zeit mit den Menschen.“

Bei einem Einsatz in Kyritz ist die Stimmung gerade entspannt. Dem jungen Berliner ist der Keilriemen gerissen. „Jetzt dauert natürlich alles ein bisschen länger. Aber ich bin ja froh, dass Hilfe kommt.“ Die Heimfahrt hat sich der Fahrer selbst organisiert. Sein Sprinter wird am nächsten Tag nach Berlin, direkt in die Werkstatt gebracht.

Der Springer ist aufgeladen. Manchmal fährt Manfred Gäding die kaputten Fahrzeuge und ihre Fahrer bis nach Schwerin. Quelle: Till Eichenauer

Doch nicht immer ist der Grund für einen Einsatz ein gerissener Keilriemen oder ein geplatzter Reifen. „Wir müssen auch nach den richtig schweren Unfällen aufräumen. Erst kommen Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen. Dann rücken wir an und sammeln wir die Wracks ein. Wenn mir dann bei der Anfahrt ein Leichenwagen entgegenkommt, weiß ich, dass es nicht gut ausgegangen ist.“

In seinen zehn Jahren im Dienst ist Manfred Gäding oft selbst in brenzlige Situationen gekommen. „Es war schon immer mal ganz schön knapp. Wenn man nachts auf dem Standstreifen arbeitet und plötzlich kommen zwei Lichter auf einen zu – da musst du dir überlegen, wo du jetzt hinspringst, um dich zu retten.“

Auch der normale Dienst ist manchmal beschwerlich. „Bei so Schmuddelwetter wie jetzt ist es auch nicht schön sich unter die dreckigen Autos zu legen.“ Noch drei Jahre will der 63-Jährige arbeiten.

Doch auch im Ruhestand wird er nicht ganz von der Straße wegkommen. „Meine Frau und ich sind leidenschaftliche Camper. Wir wollen uns mit unserem Wohnmobil noch ein bisschen die Welt anschauen.“ Auch ihr Hund Rolli kommt mit. Für ihn wurde extra eine Sitzbank ausgebaut.

Auf der Straße – im wahrsten Sinne des Wortes. Manfred Gäding muss bei jedem Wetter raus. Quelle: Till Eichenauer

Abgeschleppt wurde Manfred Gäding selbst noch nie: „Ich hab Ersatzkeilriemen, Kühlschläuche und Werkzeug dabei. Und wenn ich mal jemanden rufen müsste, würde ich erstmal nicht sagen, dass ich vom Fach bin. Da schaue ich dann, ob der das auch vernünftig macht!“

Zurück in der Zentrale lädt Manfred Gäding den kaputten Sprinter auf dem Hof ab. Der Abschleppdienst AST Temnitz liegt nur rund 100 Meter von der Auffahrt der A 24 bei Dabergotz entfernt.

Um rund um die Uhr erreichbar zu sein, arbeiten die sieben Angestellten in drei Schichten. Seit 1994 hilft die Firma im Auftrag des ADAC Autofahrern in Not. In der Regel fahren die Pannenhelfer zu Einsätzen im Umkreis von 50 Kilometern raus. „Wir sind aber auch viel auf der Landstraße unterwegs. Es gibt genau so viele Einsätze im Umland, wie auf der Autobahn.“ Erklärt Jury Lange, der Disponent des Abschleppdienstes.

Von Till Eichenauer