Nächste Woche soll die Molchowbrücke kommen

Molchow

Schon seit Wochen zieht es Schaulustige selbst aus Neuruppin regelmäßig nach Molchow – doch noch immer ist die neue Molchowbrücke nicht an ihrer endgültigen Position angekommen.

Zur Galerie So verändert sich der Blick am Molchowsee

Jetzt soll es so weit sein: Am Dienstag, 3., und Mittwoch, 4. Dezember, wird die Stahlbrücke voraussichtlich in ihre endgültige Position geschoben. Die Kosten für das Bauwerk haben sich seit ersten Plänen fast vervierfacht: von ursprünglich veranschlagten 700 000 auf rund 2,5 Millionen Euro. Die Brücke wird nur für Fußgänger und Fahrradfahrer passierbar sein.

Passierbar wird nie neue Brücke dann frühestens zum Saisonbeginn 2020, denn an beiden Widerlagern müssen noch Dämme aufgeschüttet werden. Danach müssen auch noch neue Bäume gepflanzt werden – unter anderem als Ersatz für die gefällten, Jahrhunderte alten Eichen.

Von Christian Schmettow