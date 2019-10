Kunsterspring

Unbekannte haben auf einem Parkplatz nahe Kunsterspring das Auto einer Pilzsammlerin aufgebrochen. Die Diebe schlugen am Sonntag die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten so in den Pkw der 21-Jährigen.

Dort stahlen sie die Handtasche der Frau sowie ihre Geldbörse mit mehreren Ausweisdokumenten. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 300 Euro.

Die Polizei empfiehlt, grundsätzlich keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen – auch nicht versteckt im Handschuhfach oder im Kofferraum. Der Pkw sollte möglichst von Weitem einsehbar sein.

Von MAZonline