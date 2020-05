Neuruppin

Unbekannte haben in Neuruppin einen Zigarettenautomaten gestohlen. Die Diebe entwendeten ihn am Mittwoch in den Morgenstunden aus dem Eingangsbereich eines Hauses an der Karl-Marx-Straße, informierte die Polizei.

Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Von MAZonline