Diese Ausstellungen plant das Museum Neuruppin für 2021

Coronabedingt geschlossen. Der Satz hat Hochsaison und ist derzeit traurige Realität fast überall. Auch für das Neuruppiner Museum. Aber – wie in so vielen Kulturbetrieben – brennt auch dort noch Licht und man schmiedet Pläne für „die Zeit danach“.

„Da die Museen derzeit geschlossen sind und das auch sicherlich noch bis ins erste Quartal 2021 bleiben werden, verschiebt sich bei uns natürlich vieles“, stellt Museums-Chefin Maja Peers vorweg. Im nächsten Jahr, so Peers, wolle man sich zuallererst auf „100 Jahre Gildenhall“ konzentrieren.

Der Stadtteil Neuruppins ist historisch bedeutsam für Neuruppin – wurde er doch 1921 als Freiland-Siedlung vom Baumeister und Siedlungstechniker Georg Heyer gegründet und bot bald einer Kunsthandwerker-Genossenschaft Wohn- und Arbeitsplatz, die im Geiste des Bauhauses tätig war. Bekannte Namen zeugen davon. Ihnen und der Siedlung als Ganzes widmet sich das Museum in einer großen Sonderausstellung.

Hängt derzeit ohne Publikum: Schau über die Wende- und Nachwendezeit in Neuruppin

„Wir sind dran, auch wenn wir derzeit in unseren Möglichkeiten, alles vorzubereiten, etwas begrenzt sind.“ Bis zur fertigen Ausstellung werde es aber noch eine Weile dauern. „Wenn wir wieder aufmachen dürfen, das wird sicher nicht vor Februar oder März sein, wollen wir noch zwei Monate lang die derzeitige Sonderschau zeigen – die musste ja vier Wochen nach der Eröffnung schon wieder geschlossen werden“, so Peers.

Seit dem 3. Oktober – anlässlich des dreißigsten Jubiläums der Deutschen Einheit – hängt im Museum neben der Dauerausstellung eine Schau, die sich mit den historischen Ereignissen und dem gesellschaftlichen Wandel der Wende- und Nachwendezeit in Neuruppin beschäftigt. Regulär sollte sie bis zum 4. Januar dauern. Nun also geht sie in die Verlängerung. „Es hatten sich schon viele Gruppen und Schulklassen dafür angemeldet“, begründet die Museums-Chefin den Entschluss und hofft auf Entgegenkommen seitens der Leihgeber der Exponate.

Exponat der Neuruppin-Schau: Stadtansicht von Neuruppin, 1710, von Daniel Petzold. Quelle: Museum Neuruppin

Außer der Gildenhall-Ausstellung ist auch die Exposition „ Neuruppin im Bild“ in Planung. Auch hier wird schon am Ausstellungskonzept geschmiedet – inhaltlich kann sich hier Museums-Volontärin Katharina Raifarth austoben. Die Schau, die eigentlich für Ende Januar geplant war, soll eine stadtplanerisch-architektonische Zeitreise durch Neuruppin werden – anhand von historischen Karten und alten Stichen, Stadtplänen und Architekturzeichnungen, Grundrissen und Gemälden.

Zeitreise durch fünf Jahrhunderte – Neuruppiner Stadtansichten

„Eine Zeitreise durch fünf Jahrhunderte“, sagt Maja Peers. Wie sich die Silhouette der Stadt, aber auch das Stadtbild insgesamt verändert hat, was der große Stadtbrand und der Neuaufbau brachten, soll auf 150 Quadratmetern plastisch werden. „Wir wollen zeigen, wie sich Neuruppin von einer mittelalterlichen Stadt zu dem entwickelt hat, was es jetzt ist.“

Neuruppin nach dem großen Stadtbrand 1787, Kupferstich von Friedrich Genelly. Quelle: Museum Neuruppin

Bei den Recherchen sei man schon auf überraschende Funde gestoßen. „Man muss nur einmal die Silhouetten übereinander legen: Was da verloren gegangen ist und was an Neuem hinzu kam, das ist schon spannend“, erklärt Maja Peers. Häuserfronten und Details, Straßenführung und Plätze – das alles sei zu sehen.

Die Reise solle bis in die Jetztzeit gehen. „Wir wollen sogar einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen“, verrät die Projektleiterin. In welcher Form, stehe noch nicht fest. „Vielleicht in einer Veranstaltung.“ Das hänge von den Möglichkeiten ab. Corona schwebt natürlich über allem.

Neuruppiner Chronik des Arztes Bernhard Feldmann, ab 1756. Quelle: Museum Neuruppin

Zutiefst bedauert es das Museums-Team, dass der Stadthistoriker und Verleger Peter Pusch, der unlängst verstarb, nicht mehr beratend zur Verfügung steht. „Er hat uns auch schon bei vergangenen Ausstellungen sehr unterstützt – und wollte uns auch für diese Material zur Verfügung stellen. Er wird uns sehr fehlen – nicht nur bei diesem Projekt.“

Exposition über „100 Jahre Gildenhall “

Die Gildenhall-Schau, so rechnet Maja Peers, werde wohl nicht vor August fertig sein. Sie arbeite gemeinsam mit der wissenschaftlichen Museums-Mitarbeiterin Carola Zimmermann daran. Derzeit sei man etwas ausgebremst – der Kontakt zu den Leihgebern gestaltet sich in dieser Zeit schwierig, weil man zeitlich so wenig planen könne. „Das Konzept steht aber“, so Peers.

Tischfigur aus der Drechslerei Schrammen, Gildenhall, 1927 © Museum Neuruppin Quelle: Museum Neuruppin

2021 ist auch Schinkeljahr. Dafür, so Peers, werde es aber keine Ausstellung geben. „Wir wollen das Jubiläum über Veranstaltungen abdecken.“ Aber: Man plane eine kleine Exposition rund um eine Dauerleihgabe – ein Konvolut aus Kunsteisenguss-Stücken aus dem Hause Gunzenhauser – von denen in der Dauerausstellung aus Platzgründen nur einige wenige Teile gezeigt werden. Im kommenden Jahr soll dann das Gesamtpaket gezeigt werden. „Da werden wir natürlich Schinkel mit beleuchten“, so die Museums-Chefin.

Konkret ist schon: Nach der Gildenhall-Ausstellung soll eine Exposition von Kirchenschätzen gezeigt werden: Kirchenschätze, die in oder für Neuruppin geschaffen wurden – über die Jahrhunderte hinweg. „Wir arbeiten dafür eng mit dem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin zusammen – und hoffen auf viele Leihgeber“, so Peers. Vor allem was Kunsthandwerk aus dem kirchlichen Kontext betreffe – Messgegenstände, Gemälde, Bücher, Kruzifixe und mehr.

Kirchenschätze: Ein Stück regionale Kirchengeschichte

Schön wäre, diese Ausstellung, die ein Stück regionale Kirchengeschichte erzählt, im Winter 2021 präsentieren zu können. Mit Pfarrer Thomas Klemm-Wollny habe sie bereits ein erste Sichtung der Objekte vorgenommen: „Wir sind in die Tiefe der Sammlung der Kirche eingestiegen“, sagt sie – es sei beeindruckend gewesen, was da alles hinter verschlossenen Türen lagert.

Zudem sei das Museum, so Peers, natürlich kontinuierlich mit der Dauerausstellung befasst. Schritt für Schritt gestalte man um. „Wir haben eine repräsentative Dauerausstellung, die wir sukzessive überarbeiten. Überall da, wo es inhaltlich sinnvoll ist.“ Als nächstes sei der Bereich der DDR-Geschichte und der friedlichen Revolution im Fokus – nach dem Abbau der derzeitigen Sonderschau.

Hoffentlich bald wieder geöffnet: Das Museum in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Auch ein Raum zur Weimarer Republik und zum Ersten Weltkrieg sei geplant: „Das wollen wir inhaltlich komplett neu erarbeiten.“ Man habe ja bislang nur den Raum über „das Phänomen Gildenhall“ – der beleuchte jedoch nur eine Facette dieser Zeit und nicht den gesamten politischen Kontext.

Medienstation zum 30-jährigen Krieg in der Dauerausstellung geplant

Weiterhin ist ein neues Element zum 30-jährigen Krieg schon in fester Planung. Perspektivisch soll in der Dauerausstellung eine Medienstation installiert werden, die sich thematisch aus der 2018 gezeigten Kabinettausstellung zum 30-jährigen Krieg speist. Für 2022 gibt es ebenfalls schon einen Plan: „Es dreht sich um die Juden in Neuruppin“, erklärt Maja Peers.

Dafür arbeitet das Museum mit Uwe Schürmann, dem Ortsvorsteher von Molchow, zusammen, der im Förderverein des Museums sitzt und sich seit mehr als 20 Jahren mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Neuruppin beschäftigt. „Er unterstützt uns bei der Vorbereitung.“

Museumsleiterin Maja Peers. Quelle: Hannah Rüdiger

Was Maja Peers noch wichtig ist: Das Fontane-Game. Das eigens für die Museumspädagogik kreierte Computerspiel geht zurück auf das Jugendprojekt „ Word & Play“ aus dem Fontanejahr 2019 – Jugendliche, Familien oder Schulklassen können dabei mit Tablets auf Spurensuche gehen. „Wir haben es zwar präsentiert – es konnte aber noch nicht gespielt werden.“ Sobald das Museum wieder öffnen darf, wird aber auch das möglich sein. Maja Peers und ihr Team laden jetzt schon dazu ein.

