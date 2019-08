Neuruppin

Die Prozesse wegen manipulierter Diesel-Autos vor dem Neuruppiner Landgericht dauern im Schnitt mehr als 300 Tage – und damit fast doppelt so lange wie in Heilbronn ( Baden-Württemberg).

Auch an den Landgerichten im pfälzischen Frankenthal, in Paderborn ( Nordrhein-Westfalen) sowie in Potsdam gehen die Verfahren laut dem Verbraucherportal rightnow.eu deutlich schneller als in der Fontanestadt über die Bühne.

Nur ein Zehntel der Verfahren berücksichtigt

Demnach müssen Dieselfahrer in Heilbronn im Schnitt lediglich 5,2 Monate auf das Urteil warten und in Potsdam sieben Monate, während die Verhandlungen vor dem Landgericht Neuruppin erst nach etwa zehn Monaten entschieden werden. Neuruppins Landgerichtssprecherin Iris le Claire reagierte am Dienstag entspannt auf die Meldung zu der Verfahrensdauer: Zum einen wohl, weil die Landgerichte in Hamburg, Siegen und Dortmund (beide Nordrhein-Westfalen) laut right.now im Schnitt sogar mehr als zwölf Monate für die Diesel-Prozesse benötigen. Zum anderen sei die Rechtsanwaltskanzlei, die das Verbraucherportal gegründet hat, am Landgericht Neuruppin lediglich an 38 Verfahren von weit über 300 Verfahren beteiligt gewesen, so le Claire.

Zudem verwies sie darauf, dass am Landgericht Neuruppin die Verfahrenslaufzeit für die Fälle, die mit dem Dieselskandal zusammenhängen, nicht erfasst werden. „Sie werden wie die anderen Verfahren auch behandelt“, sagte le Claire.

Musterklage mit gut 430.000 Menschen

Rightnow.eu ist ein Verbraucherportal, das sich auf die Durchsetzung von Entschädigungsforderungen von Abgasskandal-Opfern spezialisiert hat, 2017 gegründet wurde und in Potsdam seinen Sitz hat. Nach eigenen Angaben hat das Portal, das mehr als 11.000 Mandanten vertritt, wegen des Abgasskandals bereits mehr als 1000 Urteile erwirkt.

Laut dem Verbraucherportal dauert ein Prozess vom Einreichen der Klage bis zum Urteil in Deutschland an den 42 unter die Lupe genommenen Landgerichten, die mindestens drei Urteile erwirkt haben, im Schnitt 278 Tage, das sind rund neun Monate und acht Tage. Mit 301 Tagen liegt das Landgericht Neuruppin damit knapp über dem bundesweiten Durchschnitt.

Indes warten mehr als 430.000 Menschen noch auf den Beginn der sogenannten Musterfeststellungsklage, die wegen des Dieselskandals erhoben wurde. Die Klage soll ab 30.September verhandelt werden. Ein abschließendes Urteil wird frühestens in vier Jahren erwartet.

Von Andreas Vogel