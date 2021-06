Fehrbellin

Natürlich haben sich auch bei ihm schon ein paar Kunden nach dem digitalen Impfausweis erkundigt, der ab Montag für zweifach gegen Corona Geimpfte in den Apotheken erhältlich sein soll. „Ich kann aber nicht sagen, dass unsere Telefone heiß gelaufen sind“, sagt Olaf Behrendt. „Wir sind aber auch eine kleine Landapotheke.“

In größeren Orten könnte der Ansturm deutlich größer ausfallen, gibt er zu. Und er weiß, dass seine Kollegen von der Geschäftsstelle des Apothekerverbandes Brandenburg in Potsdam mit dem Beantworten der Fragen zu dem Thema alle Hände voll zu tun haben.

Fehrbelliner Apotheker wünscht sich mehr Vorlauf

Behrendt ist Chef der Fehrbelliner Kurfürsten-Apotheke, aber auch Vorsitzender des Verbandes. Er findet allerdings nicht, dass seine Zunft bei der Aktion durch die Politik „überrollt“ worden ist. „Dass wir eingebunden werden, darüber wird schon seit Langem gesprochen.“

Allerdings hätte er sich ein bisschen mehr Vorlauf für die Apotheker gewünscht, bevor die Information an die breite Masse weitergegeben wird und letztlich startet. „Das wäre günstiger.“

Denn noch kennt nicht einmal er die Details des Verfahrens, das er in drei Tagen anbieten soll. Behrendt rechnet damit, dass er die Information vom Bund aber noch im Laufe des Freitags bekommt.

Zeit zum Vorbereiten fehlt

Zeit, um das Prozedere gut durchzuspielen, wird er also kaum haben. Deshalb geht er davon aus, dass am Montag sicher noch nicht alles reibungslos funktionieren wird – und bittet die Kunden deshalb um Verständnis, falls das System mal in der Startphase des Projekts hängt oder der Echtzeitzugriff beim Robert-Koch-Institut überlastet ist.

Er weiß auch noch nicht, wie viele seiner Kollegen, das Angebot in ihr Portfolio aufnehmen werden. Ja, nicht einmal, ob sie dazu gesetzlich verpflichtet sein werden, da das Kleingedruckte der Bundesrichtlinie bei ihm an diesem Freitagmorgen noch nicht angekommen ist.

Impfpass-Aktion: „Wir werden es schaffen“

Mit einem Riesenansturm auf den digitalen Impfnachweis in den ersten Tagen rechnet er – anders als einige Chefs von Apothekerkammern – allerdings nicht. Insgesamt ist er sich aber sicher: „Die Impfausweis-Aktion wird eine Bewährungsprobe für die Apotheker – aber wir werden es schaffen.“

Dass die Apotheker für das Ausstellen eines QR-Codes 18 Euro erhalten sollen, findet Behrendt jedenfalls gerechtfertigt. Schließlich handele es sich dabei um einen hoheitlichen Akt, der sehr viel Sorgfalt erfordert – und nicht eben so am Verkaufstresen abgewickelt werden kann. „Das muss honoriert werden.“

Weitere Informationen zum digitalen Impfausweis gibt es unter: www.digitaler-impfnachweis-app.de.

