Neuruppin

In etwa einem halben Jahr soll der neue Penny-Markt in Neuruppin fertig sein, der derzeit an der Gerhart-Hauptmann-Straße entsteht. Das Unternehmen errichtet auf dem Grundstück einer ehemaligen Wäscherei gegenüber der Wilhelm-Gentz-Grundschule seine zweite Filiale in der Fontanestadt.

Die runderneuerte Gentzschule an der B167 soll bis zum Sommer fertig sein. Penny will seine Filiale bereits im Frühjahr 2022 eröffnen. Wenn genau sei derzeit aber noch nicht klar, lässt das Unternehmen auf Nachfrage wissen. Die Fertigstellung sei im Wesentlichen vom Wetter und von der Verfügbarkeit der Baustoffe abhängig.

Der Discounter Penny gehört zur Rewe-Gruppe. Erst 2018 hatte Penny einen neuen, größeren Markt an der Artur-Becker-Straße im Neubaugebiet eröffnet. Den alten Standort an der Fehrbelliner Straße hatte das Unternehmen gleichzeitig aufgegeben.

Von Reyk Grunow