Neuruppin

Was für eine Frau! Wenn Doro Pesch die platinblonde Mähne nach hinten schleudert – und das tut sie am Samstagabend oft und gern, dann ist das Publikum hin und weg – Männer wie Frauen. Bereits zum dritten Mal gastierte die Rockröhre mit der heiser-starken Stimme in Neuruppin – und die Fans strömen immer in Massen in ihr Konzert. So auch am Samstag – 800 verkaufte Tickets meldet Stadtgarten-Manager Andreas Vockrodt. Wegen der 2G-Regel werden es wohl einige weniger gewesen sein. Aber dennoch: Es war voll. Es war laut. Es war gut.

Zur Galerie Die Queen of Metal, Doro Pesch, elektrisierte hunderte Fans im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten. Als Vorband agierte – ebenso headbanger-stark – die Band Oversense.

Als Anheizer spielte die Band Oversense – auch diese rockig-laut, druckvoll und mit vibrierender Energie. Und was das Headbangen und -shaken betrifft, legte die blutjunge Oversense-Gitarristin ordentlich vor– wie ein Duracell-Hase tobte sie über die Bühne und ließ es fliegen, rot und wild, als gebe es kein Morgen mehr.

Als Vorband spielte die Band Oversense Quelle: Thomas Lox

Gibt es aber: Denn dann kommt Doro. Lichtblitze zucken durchs Dunkel, die Menge ist magnetisiert. „Seid ihr bereit für den Earthshaker Rock?“, ruft der Gitarrist. Oh, ja – die Fans sind mehr als bereit. Und schon fliegen die Haare, dröhnen die Boxen, fliegen die Metalfäuste in die Luft.

„Hey, hey, hey“ ruft es rhythmisch und „Doro! Doro! Doro!“. „Ich liebe euch“, ruft das zierliche Energiebündel, ganz in schwarzem, engen Kunstleder – sie ist strikt gegen echtes Leder – mit viel Nieten, Glitzer und Metall. Eine eiserne Lady mit Charme und Stimme. Der Saal frisst ihr aus der Hand.

Zum dritten Mal im Neuruppiner Stadtgarten – nach 2015 und 2017

Um die – schwer zu glauben, wenn man sie erlebt – 57-Jährige herum agieren druckvoll ihre Musiker – die Saitenfraktion allesamt mit langem, gut schwingbaren Mähnen. Zwei sind neu, erzählt sie. Bas Maas an der Gitarre ist dagegen seit vielen Jahren dabei, genau wie Johnny Dee am Schlagzeug, der die Menge mit seinem „Hellbound“-Solo schier um den Verstand trommelt. „Könnt ihr singen? Ich will euch hören“, ruft er auf Englisch und die Menge brüllt.

„Burning the witches“ singt Doro Pesch – die Bühne ist in brandrotes Licht getaucht. „Burning“, singt Doro – „the witches“, antworten die Fans. Fäuste recken sich. Der Herzschlag passt sich den wummernden Beats an, die gute Laune der Sängerin, die einst als „Warlock“-Frontfrau bekannt wurde, ist ansteckend.

Sie singt Songs von einst und neuere und trifft mit jedem den Nerv. Es seien schließlich gerade harte Zeiten, sagt sie und freut sich, so viel Zuspruch zu bekommen: Für die Wacken-Hymne und die tränennassen Balladen.

Energiebündel mit „Haare schön“ Quelle: Thomas Lox

Doro Pesch zwischen Wacken-Hymne und Ballade

Die kann sie auch – ganz ohne Piano, dafür mit Power. „Für immer“ ist so ein Evergreen. Die Menge tobt einmal mehr, singt, reckt die Arme. „Bleib dir treu, niemals auseinandergehen, für immer“, singt Doro und „Deep inside my heart“ gibt der Saal Echo wie ein Mann. Und auch den großen Warlock-Song „All we are“ hat Doro mitgebracht. Die Menge dankt es ihr einmal mehr. Fulminant.

Von Regine Buddeke