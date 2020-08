Drei weitere Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin sind am Dienstag drei weitere Corona-Fälle durch das Gesundheitsamt gemeldet worden. Dabei handelt es sich zum einen um zwei Personen, die Kontakt mit der Person hatten, die am Montag als Reiserückkehrer als Corona-Fall gemeldet worden war. Zum anderen geht es um eine weitere Person, die auch zur Kategorie der Reiserückkehrer zähle, sagte am Dienstag ein Sprecher der Kreisverwaltung.

Demnach wurde die Person am Flughafen in Berlin-Schönefeld getestet. Das positive Testergebnis erhielt das Gesundheitsamt am Montag, die betroffene Person war bereits über die Corona-Warn-App informiert und hatte sich bereits vor dem Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne begeben.

Anzeige

Ein Infizierter liegt im Krankenhaus

Zum Alter, Geschlecht und der Region, in der die jüngsten drei Corona-Fälle leben, sagte der Kreis nichts, auch nicht zur Region, die der Reiserückkehrer besucht hatte.

Weitere MAZ+ Artikel

In Ostprignitz-Ruppin gibt es damit 104 positiv auf das Coronavirus getestet Personen. 100 gelten als geheilt, eine befindet sich derzeit in stationärer Behandlung.

Von Andreas Vogel