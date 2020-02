Neuruppin

Zeugen informierten am Sonntag um 14.25 Uhr die Polizei darüber, dass ein dreijähriges Mädchen alleine auf einem Parkplatz an der Neuruppiner Junckerstraße umherläuft. Nachdem die Beamten das Kind an sich genommen hatten, fuhren sie die nähere Umgebung ab, um nach den Eltern zu suchen. Die Beamten trafen jedoch keine suchenden Eltern an.

Die Mutter schlief noch

Letztlich gelang des den Polizisten mit Hilfe des Kindes, den Namen der Eltern und die Anschrift herauszufinden. Die 35-jährige Mutter hatte sich zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter zum Mittagsschlaf hingelegt und gar nicht bemerkt, dass das Kinder die Wohnung verlassen hatte. Als die Beamten kamen, schlief sie immer noch.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht.

