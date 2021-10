Neuruppin

Umgeben von kahlen landwirtschaftlichen Flächen, wirkt das Anwesen von Thomas Mielers und Ulrika Tönnies am Ortsrand von Banzendorf wie eine Oase.

Begrenzt wird der Garten von Wildsträuchern, die den Abschluss des Grundstücks zur Ackerfläche hin bilden. Einheimische Straucharten bilden ein undurchlässiges Konglomerat. Für die Jury ein klarer Fall – in Sachen Hecken gibt es die Höchstpunktzahl.

Paradies für Singvögel

„Hier muss einiges an Singvögeln drin sein“, sagt Vogelexperte Bernd Ewert bewundernd. Nicht nur Vögeln, sondern auch Insekten und vielen anderen Lebewesen bietet dieses Biotop, Schutz und Lebensraum.

Dass all diese Tiere im Garten helfen können, ein Gleichgewicht herzustellen, damit Gartenbesitzer weniger eingreifen müssen und trotzdem gute Erträge erzielen, ist für die Teilnehmer des Wettbewerbs „Garten der Vielfalt“ des Landschaftspflegeverbandes Prignitz-Ruppiner Land keine große Neuigkeit.

Große alte Ulmen, Kletterpflanzen , Obstgehölze und Beerensträucher stehen den Wildtieren zur Verfügung. Ab und zu sind auch leckere Beeren für den menschlichen Gaumen darunter. „ Irgendwo waren da auch Johannisbeeren“, sagt Thomas Mielers, der die Jury durch den Garten führt.

Sieben Bewerber für Artenreiche Gärten

Das Grundstück , das etwas einsam an der Straße von Banzendorf nach Hindenberg liegt, eröffnet an diesem Tag die Besichtigungsrunde. Drei Gärten stehen heute auf der Erkundungsliste, die Wibke Avenhus von der Naturwacht, Heiko Strobel vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und Bernd Ewert vom Nabu-Kreisverband Neuruppin an diesem Nachmittag in Augenschein nehmen.

Sieben Gärten kamen in diesem Jahr beim Gartenwettbewerb des Landschaftspflegeverbands Prignitz-Ruppiner Land in die endgültige Auswahl – vier Gärten hat die Jury bereits besucht.

Der Rückgang von Tier- und Pflanzenarten brachte den Verband auf die Idee, mit einem Gartenwettbewerb auf das Thema Artenvielfalt in privaten Gärten aufmerksam zu machen. Mitstreiter waren schnell gefunden – neben der Naturwacht, dem Naturpark und dem Naturschutzbund gehört auch die Volkssolidarität als Betreiber des Wittstocker Dossegartens zu den Kooperationspartnern.

Ein Versteck für Insekten

Gesucht werden jährlich Gartenfreunde, die sich mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen für den Erhalt der Artenvielfalt in ihrer näheren Umgebung einsetzen und ein Herz für Wildpflanzen, Insekten, Vögel und Fledermäuse haben. Die ersten Gärten der Vielfalt wurden im Jahr 2019 prämiert.

Ein großer Natursteinhaufen bietet Insekten, Spinnen, Eidechsen, Mäusen, Kröten und Igeln ein nicht zu verachtendes Biotop im Garten von Thomas Mielers. Für viele Lebewesen überaus attraktiv, denn er bietet Schutz in Form von vielfältigen Verstecken und sichert ein Plätzchen zum Überwintern.

Ein Fest für Hummeln und Bienen

Für den Gartenbesitzer in der märkischen Landschaft sind die Steine zudem kostengünstig in der Umgebung zu beschaffen, denn viele sind auf Äckern und Wiesen zu finden.

Der Garten von Maik Misch in Linow steht als nächstes auf dem Programm. Die Wildblumenwiese mit dem weißen Schleierkraut und den vielen Margeriten hat bereits herbstliche Farben angenommen – gelbe, braune und rote Töne sind jetzt bestimmend.

Bienennahrung gibt es hier vom zeitigen Frühjahr bis spät in das Jahr hinein. Kornelkirsche, Schlehe und blühende Beerensträucher sind dort im zeitigen Frühjahr zu finden. Ein Fest für Hummeln und Bienen.

Herbstkrokusse als Farbtupfer

Für Insektenhotels hat Maik Misch allerdings nicht viel übrig, er setzt auf alte Baumrelikte, die bereits von Spechten durchlöchert sind. Auch zahlreiche Vogelarten finden in wild anmutenden Gartenbereichen ausreichend Nistmöglichkeiten.

Hoch oben über dem Schwarzen See in Flecken Zechlin befindet sich die grüne Oase von Manuela Benk und Roy Klettke. Auf der Wiese haben sich zartblühende Zwiebelblumen ausgebreitet – sie haben sich keinesfalls in der Jahreszeit vertan.

Die Herbstkrokusse, die jetzt noch einmal für überraschende Farbtupfer sorgen, verwildern leicht. Sowohl auf der Wiese als auch im Schatten von Gehölzen haben sie sich angesiedelt. Bienen sucht man allerdings an diesem kühlen, nassen Spätsommertag vergeblich.

Ein Herz für Ameisen

Sehr aktiv sind hingegen die Ameisen. „Sie sind gerade umgezogen“, sagt Roy Klettke. Hinter einem der zahlreichen Holzstapeln krabbelt es noch recht emsig. „Uns stören sie nicht, und schließlich sind sie ja recht nützlich und im Frühjahr sammeln sie die toten Honigbienen ein.“

Roy Klettke ist Hobbyimker und hat gegenwärtig drei Bienenvölker, die die Familie mit Honig versorgen und den Ertrag der Streuobstwiese erhöhen.

Die Bewertung des Gartens bereitet den kritischen Naturfreunden kein großes Kopfzerbrechen – Beerensträucher, Obstbäume, Hecken und ein Gewässer sind ebenso vorhanden, wie ein großer Nutzgarten und bienenfreundliche Blumenstauden. Das Regenwasser wird mit mehreren Tonnen aufgefangen und als Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel hat sich Brennnesseljauche bewährt.

Die Preisverleihung für den diesjährigen Gartenwettbewerb „Garten der Vielfalt“ findet in Verbindung mit einer Samen- und Pflanzentauschbörse am Sonnabend, 16. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Dossegarten der Stadt Wittstock statt.

Von Cornelia Felsch