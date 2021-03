Neuruppin

Drogen haben tiefe Spuren im Leben von André R. aus Neuruppin hinterlassen. Am Dienstag wurde der 42 Jahre Mann mit Handfesseln zu seinem Platz auf der Anklagebank des Neuruppiner Landgerichtes geführt.

Gleich zwei Verteidiger stehen ihm bei seinem Prozess wegen unerlaubten Besitzes und Drogenhandels in nicht geringer Menge, Besitz von gefährlichen Gegenständen sowie unerlaubter Handel mit Arzneimitteln zur Seite. Die braucht der Mann auch, denn die Ermittler fanden in dem Mehrfamilienhaus in Neuruppin einen bunten Strauß voller Drogen. Die waren jedoch gut versteckt.

Die Aufzählung des Staatsanwaltes wollte kaum enden: Allein 186 Gramm Kokain, 85 Ecstasy-Tabletten, 79 Gramm Amphetamine, zusätzlich Cannabis und MDMA-Pulver, 17 LSD-Trips, circa 98 Gramm Ketamin in Pulverform und zusätzlich 10 Milliliter flüssiges Ketamin befanden sich in einer Geldkassette. Und die wiederum fanden die Beamten bei ihrer Durchsuchung am 10. Juli 2020 nicht irgendwo, sondern im Wäschetrockner, der in einem Abstellraum untergebracht war.

Drei Stunden soll die Hausdurchsuchung gedauert haben. Auf dem Dachboden des Mietshauses findet sich ein zweites „Drogen-Lager“. Eine Kiste, die am Boden befestigt und mit einem Vorhängeschloss vor fremden Öffnen geschützt war, barg 3312,59 Gramm Amphetamine, 23 Gramm MDMA-haltiges Pulver und weitere 620 Ecstasy-Tabletten. Im Deckel der Kiste fanden die Beamten schließlich noch zwei Messer mit Klingenlängen von 20 und 30 Zentimetern.

Der Schlagstock stand nicht weit entfernt davon - nämlich im Hausflur. Die gefundenen Drogen und das Ketamin mit seiner narkotisierenden Wirkung sind schwer zu leugnen. Davon allerdings machte André R. auch keinen Gebrauch.

André R. gerät in einen klassischen Teufelskreis

In einem Schreiben, das sein Verteidiger verlas, gestand er die Tatvorwürfe. Während er in der gut fünfstündigen Verhandlung selbst kaum ein Wort spricht, beschrieb der Inhalt des Briefes, dass er 2017 im Rahmen seiner Montagearbeit auf den Geschmack der Drogen kam. Zwölf bis 14 Stunden täglich habe er gearbeitet.

Zum „Entspannen“ griff er zunächst vereinzelt, rasch aber beinahe täglich nach Amphetaminen. Später, zur Zeit einer Erkrankung, kombinierte er diverse Rauschmittel. Meist bestand seine „Mischung“ aus Ketamin, Koks und Cannabis. Letzteres habe er lediglich eingenommen, „um die Wirkung des Kokains zu kompensieren und schlafen zu können“, wie der Angeklagte in einem der wenigen Sätze, die er am Verhandlungstag von sich gab, dem Gericht mitteilen wollte.

Sein ganzer Lebensinhalt drehte sich nur noch um Drogen. Sein Bedarf stieg - und so auch seine Schulden bei entsprechenden Dealern. Um die Drogensucht zu finanzieren, wurde er selbst zum Dealer, hieß es in dem Schreiben. Doch irgendwann reichte auch sein Weiterverkauf nicht mehr, um die Drogen für den Eigenkonsum zu erwerben. Schulden bauten sich auf.

Vom Konsumenten zum Dealer

Von seinem Dealer bekam er einen fragwürdigen „Kredit“: Er könne Amphetamine und Ecstasytabletten für ihn „verwahren“, etwas davon verkaufen und sich darüber hinaus am „Stoff“ bedienen. Ein Angebot, dass der 42-Jährige annahm, obwohl er nach eigenen Aussagen schon zu diesem Zeitpunkt bemerkte, dass sein Leben aus den Fugen geriet.

Der 10. Juli 2020 war für den drogenabhängigen Mann eine Zäsur, denn seither sitzt er ohne Unterbrechung in Untersuchungshaft. Der polizeiliche Ermittlerblick nahm André R. dabei erst durch einen Zufall ins Visier. Die Autobahnpolizei Walsleben stellte einen Rumänen, der für ein Vergehen 350 Euro bezahlen sollte. Der Mann feilschte nicht. Es war ihm sogar recht, das Geld zu bezahlen, erinnerte sich der 34-jährige Polizeikommissar. Dazu müsse er nur nach Hause und das Geld holen.

Genau dort in jenem Haus vernahmen die Beamten bereits einen Cannabisgeruch. Zwölf Tage später stellten die Beamten eine Anzeige gegen den Wohnungsinhaber - André R. Bei der Kriminalpolizei wurde eine Hausdurchsuchung vorbereitet. Der Angeklagte ahnte davon nichts. Stundenweise sei er sogar von Drogenfahndern beschattet worden.

Observation erhärtet Verdacht gegen André R.

Doch vor dem Schöffengericht mit der Vorsitzenden Richterin Sandra Marks konnte der 52 Jahre alte Kriminalhauptkommissar nicht wirklich punkten. Denn der datierte die Überwachung vor dem Wohnhaus des Beschuldigten in den Oktober 2019.

Die Daten, die die Fahnder in Akten dokumentieren, geben Hinweise darauf, dass an Rs Wohnanschrift mehrere Leute klingelten. Als ein Auto vor dem Haus anhielt, konnte zumindest der Fahrzeughalter ausfindig gemacht werden. Trotz Verhörs konnte der 34-jährige Fahrer in der Sache kaum weiterhelfen.

Ein Freund, der später in das Haus hineinging, habe er dort auf dessen Willen abgesetzt. Nicht mehr, nicht weniger. Den Angeklagten, beteuerte er, habe er noch nie zuvor in seinem Leben erlebt, sagte er sichtlich beeindruckt von der Gerichtsumgebung.

Ganz anders der langjährige Freund des Angeklagten, der abgeklärt im Zeugenstand Platz nahm, freimütig über Beziehungsprobleme mit seiner Freundin berichtete und darüber, dass in Fällen wie diesen, André R. ein zuverlässiger Gesprächspartner war.

Zeugen entlasten Angeklagten nicht – Verhandlung geht am 23. März weiter

Der Zeuge fühlte sich merklich sicher auf dem Gerichtsparkett - bis ihm ein Halbsatz herausrutschte, der für Nachfragen sorgte. Man habe „mal nen Joint geraucht, na klar“, sagte der 52-Jährige. Inwieweit auch er in den Drogengeschichten des Neuruppiner verwickelt war, blieb unklar. Bohrende Fragen nach gemeinsamen Drogenkonsum und - häufigkeit, selbst die Frage nach seinen Besuchen des Angeklagten während der U-Haft wollte Rs Freund nicht beantworten.

Das Urteil in dem Fall soll voraussichtlich am 26. März gesprochen werden. Die nächste Verhandlung findet aber schon am 23. März statt.

Von Susann Salzmann