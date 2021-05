Neuruppin

Es war ein großer Einsatz für uns“, erinnerte sich am Freitag ein 26-jähriger Bereitschaftspolizist. Im Auftrag des Landeskriminalamtes waren Bereitschaftspolizei, SEK und andere Polizisten im November 2018 zu einer Durchsuchung eines Grundstücks an der Wittstocker Allee in Neuruppin eingeteilt.

Gefrorener Fisch, Köder – und Drogen

Der junge Beamte war in den Nebengebäuden des als „Chinatown“ bekannten Komplexes tätig. In einer Garage stand eine Tiefkühltruhe. Zunächst sah der Beamte gefrorenen Fisch und Fischköder.

Darunter entdeckte er eine rote Tüte, in der sich - eingeschweißt – eine weiße Paste befand. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Kilogramm Amphetaminpaste.

In einer Umverpackung für teuren Rum oder Whisky fand er Munition für ein Gewehr. In einer schwarzen Mülltonne lag eine Cliptüte mit Utensilien für Drogenhandel oder -konsum.

Durch eine Lage Sägespäne sah der Beamte etwas schimmern. Ein Griff – und er hatte eine Tüte in der Hand, mit einer kleinen Handfeuerwaffe mitsamt Munition.

Angeklagter steht nicht das erste Mal vor Gericht

Drogen und Waffen sollen dem 29-jährigen Theo M. gehören, dem die Staatsanwaltschaft bewaffneten Drogenhandel vorwirft. Dafür muss sich der gebürtige Neuruppiner seit dem 6. Mai vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten. Er schweigt zu den Vorwürfen. Es ist nicht das erste Mal, dass er auf der Anklagebank sitzt.

Im Juni vergangenen Jahres war er mit einem Kumpel wegen räuberischer Erpressung vom Neuruppiner Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, für Taten aus den Jahren 2014 bis 2018.

Auch damals spielten Alkohol und Drogen eine Rolle, unter denen beide ständig standen. Bei der Verhandlung hatte Theo M. indes beteuert, dass er sein Leben grundlegend geändert habe und weg vom Alkohol sei. Wie sein Leben heute aussieht, dazu will er sich am kommenden Verhandlungstag äußern, kündigte sein Verteidiger an.

Ehemaliger Nachbar hält große Stücke auf den Angeklagten

In einem ehemaligen Nachbarn hatte Theo M. einen Fürsprecher. Der 58-Jährige meinte vor Gericht, man solle Theo M. nicht das Leben verderben, „da gebe es ganz andere“.

Der Zeuge lebte von November 2016 bis Ende März dieses Jahres in „Chinatown“. „Ich wurde umgezogen. Ich wollte dort wohnen bleiben, aber das Haus wurde abgerissen.“ Daran änderte auch seine Räumungsklage nichts. Er habe dort ein Biotop errichtet, wollte eine Goldschmiedewerkstatt aufbauen.

Am Tag der Durchsuchung sei es laut wie sonst nur an Silvester gewesen. „Ich habe großes Kino gesehen“, erinnerte er sich. Auf dem Grundstück war viel Polizei, Scheinwerfer brannten, die Feuerwehr war vor Ort.

Von der eigentlichen Maßnahme habe er nichts mitbekommen, so der Zeuge. Die Polizei hätte nach seinen Personalien gefragt und ihn wieder in seine Wohnung geschickt.

Irgendwann sei Theo M.gekommen, total genervt, und habe ihn gebeten, ihn in die Stadt zu fahren. „M. war ein guter Freund. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen“, sagte der 58-Jährige. Er sehe Theo M. als seine Ersatzfamilie. Er habe dessen Frau zur Entbindung ins Krankenhaus gefahren und sie und das Kind abgeholt.

Womit sich der Angeklagte denn so beschäftigt habe? Wollte der Vorsitzende Richter wissen. „Mehr oder weniger mit grillen und feiern. Da qualmte es immer.“ Leute seien gekommen und gegangen, die habe er aber nicht persönlich gekannt. Etwas Auffälliges habe er jedenfalls nicht bemerkt, sagte der Zeuge.

Am 28. Mai wird weiter verhandelt. Dann werden zumindest die Plädoyers erwartet.

