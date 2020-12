Weil in einem Stall in Mecklenburg die Geflügelpest ausgebrochen ist, sind angrenzende brandenburgische Orte wie Flecken Zechlin, Zempow, Schweinrich, Sewekow, Dranse und Berlinchen nun Beobachtungsgebiet. Dort gilt ab Freitag die Stallpflicht für Hühner, Enten und Co. – und viele verschärfte Regeln sind zu beachten.