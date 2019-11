Duo Graceland singt Simon & Garfunkel-Hits – und Neuruppin singt mit

Neuruppin

Old Friends – der erste Titel spricht für sich. Zwei Männer, eine Gitarre, ein Song. Ganz pur – und ganz Gefühl. Ein wunderbar inniger, zweistimmig gesungener Song. Die Art Musik, für die Simon & Garfunkel Weltruhm erlangten. Die Art Musik, die Thomas Wacker und Thorsten Gary schon seit Jahren umtreibt: Als Duo Graceland ist es den beiden Herzenssache, die wunderbare Musik ihrer amerikanischen Vorbilder lebendig zu halten. Das schweißt zusammen – Busenkumpels sind sie, sagt Thorsten Gary, der die Stimme von Art Garfunkel ist, wo Thomas Wacker sich den Part von Paul Simon auf die Stimmbänder gelegt hat.

Zur Galerie Schöne Stimmen, virtuose Musiker und die ganz großen Hits von Simon & Garfunkel – das Konzept geht auf. Das Duo Graceland und die sagenhafte Band samt Streichquartett brachten die Fans in der vollen Kulturkirche zum Lachen und Weinen.

Die Neuruppiner Kulturkirche ist am Sonntagabend proppenvoll – das spricht für die Musik der Originale und durchaus auch für die Performance der beiden Tribute-Musiker, die nicht zum ersten Mal in Neuruppin auftreten. Mitgebracht haben sie eine kleine feine Band, die nicht nur Bassgitarre und Schlagzeug zum Gitarrensound des Duos beisteuert, sondern auch Streichquartett ist: Mit zwei Geigen, Bratsche und Cello lässt sich der schwelgerische Sound der Vorbilder ganz wunderbar umgarnen. Und ab und an ein Himmel-voller-Geigen-Motiv aus dem klassischen Repertoire leichthändig in die Originalmusik verweben.

Das tun die Musiker gern und ausgiebig. Und geben zwischendurch auch die ein oder andere Information über die Songs, die sie singen. Etwa über das zarte „ America“, das Paul Simon schrieb, als er seine Freundin zum ersten Mal nach Amerika holte und mit ihr eine Greyhound-Tour machte.

Duo Graceland wurde 2011 gegründet

„Slip slidin’ away“ – das Publikum ist nicht nur textsicher sondern auch sangesfreudig. Es wird geklatscht, gesungen, gewippt, gelächelt. Ein Hauch Nostalgie weht durch den Saal, wenn die beiden Musiker die alten Zeiten auferstehen lassen und die verwehte Jugend wieder heraufbeschwören.

„The heart of New York“ – ein Song, den Art Garfunkel in seiner Solo-Phase schrieb: Die Geigen seufzen, Bratsche und Cello schmelzen – ein zärtlich-sanftes Schlaflied für eine Stadt, die niemals schläft. Der Cellist schaut wie ein Rapper aus und entlockt dem Instrument süß-bittere Melancholie.

Taschenlampen bei „Bright Eyes“.. Quelle: Regine Buddeke

Der Bratschist in punkiger Optik steht ihm darin nicht nach. Zudem bratscht er als kurzes Zwischenintermezzo – inspiriert von einem Dave-Garreth-Clip – den furiosen „Hummelflug“ so schnell, dass man ihn kaum erkennt. „Wadim sagt, dass er nicht der beste Bratschist ist. Aber er kennt keinen besseren“, sagt Thorsten Gary und Wadim grient.

„Ihr fragt euch sicher, wann der erste Kracher kommt“, fragt Gary alias Garfunkel und das legendäre Smoke-on-the-Water-Riff erklingt. „Ne, falscher Film“, grient er und dann kommt „The Boxer“. „Gemacht zum Mitsingen“, feuert Gary den Saal an und das ist eifrig dabei.

Der Anspruch der beiden: Nahe am Original, ohne zu kopieren

„ El Condor Pasa“ war in Deutschland der erfolgreichste Hit des Duos und wird vom Saal bejubelt. „Bright Eyes“ zum Heulen schön – der Saal glänzt in einem Taschenlampen-Meer. Die Illusion ist perfekt. „ Scarborough Fair“ lässt keine Wünsche offen – „I’m a Rock“ lässt es einmal mehr rockig werden, bevor im in nachtblaues Licht getauchten Saal der „Sound of Silence“ Gänsehautfeeling macht.

Im Zugabenfeuerwerk kommen dann noch die großen Drei – die Musiker knien auf der Bühne, der Cellist stemmt sein Instrument wie einen Degen in die Luft und spielt, der Bratscher hopst verzückt von der Bühne: „Cecilia“, „Mrs Robinson“ und „Bridge over troubled Water.“ Berauschendes Finale eines wunderbaren Abends.

Von Regine Buddeke