Neuruppin

Bei einer Hausdurchsuchung in Neuruppin haben Polizisten am Donnerstagmorgen mehr als ein Kilogramm Amphetamine, einen Elektroschocker, ein sogenanntes Würgeholz, mehrere tausend Euro Bargeld und zwei Mobiltelefone sichergestellt.

Räume und Fahrzeuge durchsucht

Auf Beschluss des Amtsgerichtes hatten die Beamten die Wohn- und Geschäftsräume sowie die Fahrzeuge eines 33-jährigen Mannes in der Schäferstraße durchsucht. Im Einsatz waren Beamte der Schutz-, der Kriminal- und der Revierpolizei sowie der technischen Einsatzeinheit für besondere Dienste.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Der 33-jährige Mann wurde an Ort und Stelle vorläufig festgenommen, im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und noch am Nachmittag einem Richter am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an und der Verdächtige kam auf direktem Weg in eine Justizvollzugsanstalt.

Von MAZonline