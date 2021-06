Neuruppin/Rheinsberg

Es ist der Fußball-Klassiker: Deutschland spielt im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen England. In Neuruppin kann das EM-Fest auch per Public Viewing und in Gesellschaft anderer geschaut werden.

„Wir zeigen alle Spiele der Europameisterschaft“, sagt Christian Juhre, Inhaber vom Hangar-312, am Hugo-Eckener-Ring 40. Im Biergarten wurde eine Leinwand aufgestellt – damit der Ball und die Spieler darauf auch zu sehen sind, spendet ein Sonnendach etwas Schatten, „das schützt auch ein wenig vor der Hitze“, sagt Christian Juhre.

Public Viewing: Platz für mehrere hundert Fußballverrückte

Das Hangar-312 bietet Platz für mehrere hundert Leute, Einschränkungen wegen der Pandemie gibt es laut Christian Juhre nicht. Bisher sei das Hangar-312 während der EM-Spiele gut besucht gewesen. Und gegen England erwartet Christian Juhre auch wieder volles Haus: „Ich denke, es werden mindestens 200 oder 300 Leute da sein“, sagt er.

Das Sonnendach steht, die Leinwand ist angeschalten: So wie beim Jugendliteraturpreis kann im Hangar-312 auch die EM genossen werden. Quelle: Henry Mundt

Im Kaatzsch-Sportcenter war die Geschäftsführung am Montag nicht zu erreichen. Aber ein Mitarbeiter versichert: „Wir zeigen die gesamte EM“. So euphorisch sind aber längst nicht alle, wegen der Pandemie wird stellenweise auch darauf verzichtet, die Spiele der Europameisterschaft zu zeigen.

Bedenken wegen der Pandemie

Andreas Schulz zuckt nur mit den Schultern: „In diesem Jahr machen wir das nicht“, sagt der Mann, der in Bechlin der Festemacher ist. Klar: Corona fährt dem Förderverein Dorfkirche Bechlin in die Parade, und das sonst als „Fußball am Turm“ angepriesene Mit-Schau-Format des Neuruppiner Ortsteils fällt aus.

Zwar wäre eine solche Veranstaltung vermutlich möglich, mutmaßt Andreas Schulz. „Es ist uns aber alles zu unsicher: Wie sollten wir sicherstellen, dass bei einem Jubel zwei Meter Entfernung eingehalten werden?“ Und zu kompliziert. Denn der Gang zum Gesundheitsamt wäre aus Sicht von Schulz unumgänglich, um zu checken, welche Auflagen bestehen – diese dann zu erfüllen, wäre der nächste Schritt. Und diesen scheut er. „Wir sind ein kleiner Verein, das können wir nicht stemmen.“

Wegen der Pandemie gibt es aber auch Bedenken, die EM zu übertragen. Quelle: Ole Spata

Für Schulz ist es aber nicht dramatisch. „Wenn es kein Public Viewing gibt, dann machen wir es eben wie früher: Ein Nachbar lädt den anderen vor den Fernseher ein – und schon kann man zusammen gucken.“

Auch hier werden die Spiele übertragen

Eine Flimmerkiste wird es auch in Rheinsberg geben, allerdings eine im größeren Format und umgeben von Tischen und Stühlen mindestens in Mannschaftsstärke und in einer perfekten Lage für lautstarken Jubel. Der „Seepavillon“ direkt am Grienericksee und der Uferpromenade zeigt das Deutschland-Spiel am Dienstag.

In der „Waldschänke Rheinsberg“ können Fans ebenfalls gemeinsam den Ausgang des Spiels entgegenfiebern. Nur: Sie sollten zuvor einen Platz reservieren. Denn viele seien schon belegt, heißt es von dort. Schließlich gäbe es nur wenige Public-Viewing-Plätze bei dieser EM.

Immerhin: In Neuruppin werden nicht nur im Hangar-312, sondern auch im Klosterhaus die Spiele der EM gezeigt – den Fußballklassiker der deutschen Mannschaft gegen England zeigt die Gaststätte jedoch nicht. Dienstags und Mittwochs sei dort Ruhetag. Anika Leppin, eine Mitarbeiterin vom Klosterhof, hofft aber darauf, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt: „Wenn Deutschland spielt, kommen immer viele Gäste“, sagt sie. Im garten des Klosterhofs ist die Leinwand schon platziert – womöglich wird ein Spiel der Deutschen dort noch das ein oder andere Mal zu sehen sein.

Von Steve Reutter und Celina Aniol