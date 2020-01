Investor will in ehemaliger SED-Kreisleitung Mietwohnungen bauen

Neuruppin

Ein privater Investor will in dem Gebäude der einstigen SED-Kreisleitung in Neuruppin Mietwohnungen einrichten. Das Diakonische Werk, das zuvor in dem fast 100 Jahre alten Haus behindertengerechte Wohnungen und eine Wohngemeinschaft für Senioren bauen wollte, hatte die Immobilie in der Bahnhofstraße im vergangenen Sommer verkauft. Diakonie-Chef Tobias Kindt geht nach einem Gespräch mit dem Investor davon aus, dass der neue Eigentümer spätestens bis zum Sommer mit den Bauarbeiten beginnt.

Anders als die Diakonie wird der Neuruppiner Investor keine Senioren-WG anbieten. Allerdings sollen die 35 bis 65 Quadratmeter großen Wohnungen im Neuruppiner Stadtzentrum barrierefrei und behindertengerecht sein. Klar ist zudem, dass das denkmalgeschützte Haus künftig einen Fahrstuhl haben wird. Spätestens Anfang 2021 sollen die ersten Mieter dort einziehen können.

Diakonie zog die Notbremse

Die Diakonie hatte ihr Pläne für die ehemalige SED-Kreisleitung begraben müssen, weil beim Abreißen von Wänden Baumängel auftauchten, die zuvor nicht aufgefallen waren. „Uns haben die Mittel zur Beseitigung der zusätzlichen Baumängel gefehlt“, sagt Kindt. Als klar war, dass die ursprüngliche Kalkulation für das 1,6 Millionen-Euro-Projekt nicht aufgehen würde, zog die Diakonie im November 2018 die Notbremse – zwei Monate nachdem die ersten Arbeiten angefangen hatten.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 17 war zwischen 1925 und 1927 nach Entwürfen des Architekten Max Neumann entstanden. Hans Lehmann-Borges, der damals in der Gildenhaller Kunsthandwerkersiedlung arbeitete und lebte, schuf das auffällige Figuren- und Ornamentrelief am Eingang – zu sehen sind Allegorien der Berufe sowie die Signatur von Hans Lehmann-Borges „HLB“.

Haus mit Geschichte

Zu DDR-Zeiten war in dem Gebäude mit seiner streng sachlichen Fassade die SED-Kreisleitung untergebracht. Nach der Wende zog das damalige Arbeitsamt mit seinem Berufsinformationszentrum dort ein. Als die Behörde an der Trenckmannstraße ein neues Haus bekam, nutzte die Kreismusikschule das Gebäude kurzfristig als Ausweichquartier. Seit dem Auszug der Musikschule steht das Haus leer.

