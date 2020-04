Ehrenamtlicher Naturschutz in Ostprignitz-Ruppin könnte stärker sein als er ist

Bückwitz

Ein Auto nach dem anderen donnert über die Bundesstraße 167. Durch was für eine Idylle die Fahrer da gerade brausen, ist aus ihren Augenwinkeln nur ein paar Sekunden lang zu erahnen. Es ist das Naturschutzgebiet ( NSG) Bückwitzer See/Rohrlacker Graben. Es ist eines von insgesamt etwa 70 verschiedenen Schutzgebieten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, auf die gerne sehr viel mehr Menschen sehr viel länger ein Auge haben sollten, ginge es nach der Unteren Naturschutzbehörde.

„Wir haben ein paar sehr engagierte Naturschutzhelfer, aber es sind leider zu wenige“, sagt Anselm Ewert. Der Fachmann aus dem Bau- und Umweltamt des Landkreises in Neuruppin wünscht sich mehr solcher Leute, vor allem, wenn sie auch noch über Fachwissen verfügen.

Ohne Naturschutzhelfer wüsste die Verwaltung viel weniger

„Der ehrenamtliche Naturschutz kann unseren behördlichen sehr unterstützen“, sagt er: „Wir kommen ja kaum raus. Wir verwalten, bemühen uns um Schadensbegrenzungen.“ Das System sei ähnlich zu sehen wie etwa das der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege, die eben der Denkmalbehörde zuarbeitet. Vor einigen Jahren wurde deshalb schon einmal ein Aufruf gestartet.

Allerdings ist die Tendenz dennoch weiter sinkend. Wobei ohne die etwa 60 Helfer im Kreis, von denen vor fünf Jahren noch die Rede war, die Kreisverwaltung in Neuruppin noch weitaus weniger über die Vielfalt an Pflanzen und Tieren in der Region bescheid wüsste.

Nur noch ein Betreuer im Altkreis Kyritz unterwegs

Anhand des Altkreises Kyritz beispielsweise ist der Trend laut Ewert deutlich. Demnach sind das Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg und der Mühlenteich Bork seit Jahren ohne Schutzgebietsbetreuer. Das Königsfließ und der Bückwitzer See/Rohrlacker Graben verloren ihre jeweiligen Leute in den vergangenen Jahren.

Wie die MAZ seinerzeit schon erfuhr, waren es bei dem einen viel zu heftige Auseinandersetzungen mit den Landwirten und bei dem anderen wohl schlicht andere Freizeitprioritäten. „Und im Postluch Ganz bin ich hin und wieder ich selbst mal unterwegs und kartiere Brutplätze“, erzählt Ewert, laut dem in der Region allein das NSG Bärenbusch mit dem Wusterhausener Lothar Schnick jemanden hat, der das Gebiet im Blick behält.

Seit 1981 für den Naturschutz im Altkreis Kyritz unterwegs

„Ich mache das schon seit 1981 aus Überzeugung“, sagt der 64-jährige Schnick. Beim damaligen Rat des Kreises war der Verwaltungswirt für Jugend und Sport zuständig, später für Jagd und Naturschutz. Jede Jagdgesellschaft hatte jeweils einen Naturschutzhelfer, also auch seine damals in Dannenwalde. Später nahm er als Jäger dieses Engagement mit in sein neues und noch heutiges Revier, das auch einen Teil des Bärenbuschs umfasst.

Lothar Schnick hat seit Jahren die Natur im ganzen Altkreis Kyritz im Auge und ganz speziell rund um Wusterhausen. Quelle: Matthias Anke

Allerdings gehören dort viele Flächen längst dem Nabu. „Die Betreuung über den Nabu ist das eine, unser ehrenamtlicher Naturschutz das andere“, sagt Ewert einschränkend: „Wir haben in der gesamten Region noch nicht mal eine Nabu-Ortsgruppe.“

Grundsätzlich zu wenig Wissen über die Naturschutzgebiete

Und die kürzlich erfolgte Neuerfassung sämtlicher Flora-Fauna-Habitate? Die Areale, die nach EU-Vorgaben noch mal in sich besonders schützenswerte Bereiche sind als Teile von Naturschutzgebieten oder auch als eigene Zonen?

„Dort werden die für das Habitat relevanten Arten untersucht. Obwohl das zwar schön klingt, ist es aus meiner Sicht unzureichend. Da wäre mehr machbar.“ Und überhaupt: „Wir wissen von unseren Naturschutzgebieten schon grundsätzlich zu wenig.“

Brutvogelaufkommen zeigt eine Verschlechterung an

Ein NSG ist jeweils ein per individueller Landesverordnung festgelegtes Areal. „Unser Ziel ist es ja, dass wenigstens dieses bisschen, das in so einer Verordnung steht, eingehalten wird“, sagt Ewert und kritisiert auch hier: „Inhaltlich sind sie eigentlich immer unzureichend.“ Das betreffe etwa die Themen Düngung, Düngetermine oder anzustrebende, bessere Vernässungen.

Eine Konsequenz sei, dass es den Schutzgebieten seit etwa 20 Jahren nicht besser, sondern schlechter gehe. Das würde allein schon das Brutvogelaufkommen als Indikator besagen.

Wusterhausener Umweltgruppe als positives Beispiel

Erfreulich sei es da, dass es in Wusterhausen seit Kurzem eine Umweltgruppe gibt, die sich „überfraktionell“ aus der Gemeindevertretung heraus bildete und auch externe Mitglieder hat und nun in allerlei Richtungen aktiv werden will. „Ich kenne nichts Vergleichbares“, sagt Ewert. Dies könne ruhig Schule machen.

Am Ende gehe es schließlich auch nicht darum, dass es mittels eines Naturschutzhelfers Schutzgebietsbetreuer gibt. Das Aufgabenspektrum sei weitaus vielfältiger.

Naturschutz als „ein gesamtgesellschaftliches Anliegen“

„Wenn sich jemand für diese Arbeit interessiert, würde ich zuerst schauen, worin seine Möglichkeiten bestehen. Kann er Brutvögel erfassen oder auch einfach nur Konflikte erkennen helfen?“ Der Idealfall wäre ein Herpetologe, Entomologe oder Ornithologe. Ein Amphibien-, Insekten oder Vogelexperte also beispielsweise. Die Fäden dafür laufen im Amt neben Ewert bei Dorina Hahn zusammen.

Seitens des Landkreises heißt es sogar, dass die Mitwirkung Ehrenamtlicher für die behördliche Naturschutzarbeit „unverzichtbar“ ist. Und: „Die heimische Natur dauerhaft zu erhalten, ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen.“

Sanierung der B 167 demnächst im Bereich des NSG Bückwitzer See

Weiteres Instrument dessen ist auch der Naturschutzbeirat des Landkreises, der sich erst zu Jahresbeginn wieder neu aufstellte und in allen wichtigen Entscheidungen der Behörde einbezogen wird. Neben Naturschutzhelfern gehören diesem Gremium auch Fachleute an, die beruflich mit dem Thema verbunden sind.

Und so wurden von vielen Naturfreunden auch die jüngsten Baumfällungen entlang der B 167 nicht übersehen. Deren Sanierung steht nun auch in diesem Bereich bevor. Wegen des Feuchtgebiets gilt dies gerade dort als Herausforderung im Gegensatz zu bisherigen Bauabschnitten. „Der Eingriff in die Natur hält sich aber in Grenzen“, sagt Ewert: „Mal schauen, ob wir dafür einen sinnvollen Ersatz finden“, ergänzt er mit Blick auf die auch hierbei irgendwann folgende sogenannte Ausgleichsmaßnahme.

Von Matthias Anke