Neuruppin

Das Beispiel darf Schule machen: Die Busgesellschaft ORP sowie der Landkreis haben am Donnerstag ihre neuen Auszubildenden mit dem neuen Abo-Azubi-Ticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB) ausgestattet. „Das entlastet Familie und junge Menschen und stärkt das neue Umweltbewusstsein“, sagte Ulrich Steffen, der Chef der kreiseigenen Busgesellschaft.

Bus-Angebote sollen ausgebaut werden

Das Ticket kostet eigentlich 365 Euro im Jahr, also einen Euro am Tag, und gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln des VBB. „Die jungen Leute sollen erfahren, dass man auch auf dem Lande mobil sein kann, ohne dafür ein Auto haben zu müssen“, sagte Ulrich Steffen.

Zugleich solle durch das neue Angebot der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden. „Je mehr Leute mit den Bussen und Bahnen fahren, desto mehr Angebote können erhalten oder sogar ausgebaut werden.“

Niklas Rätsch aus Kyritz will das Ticket auf jeden Fall nutzen. Der 18-Jährige hat beim Busbetrieb eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge begonnen und muss deshalb ab jetzt regelmäßig zum Oberstufenzentrum nach Hennigsdorf ( Oberhavel).

Bisher war Niklas Rätsch mit seinem Auto von Kyritz nach Neuruppin gefahren, aber selbst diese Kosten kann er sich nunmehr sparen. Vor seiner Wohnung hat er eine Haltestelle des Plusbusses, der stündlich zwischen der Knatter- und der Fontanestadt verkehrt – und in Neuruppin kann Rätsch dann in den Prignitz-Express RE 6 steigen, der bis nach Hennigsdorf fährt.

Jedes Abo-Azubi-Ticket ist personalisiert und deshalb auch nicht übertragbar. Die jeweiligen Daten befinden sich auf einem Chip im Ticket. Quelle: Andreas Vogel

Auch Uwe Ruschmeyer aus Wittstock, der ebenfalls Mechatroniker wird, will das neue Angebot nutzen. „Die Tour mit dem Auto ist einfach ein Zeit- und ein Kostenfaktor“, sagte der 29-Jährige, der zuvor eine Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik absolviert hat. „Mit dem Zug ist man schneller und es ist entspannter“, so Uwe Ruschmeyer.

„Wir hoffen, dass das Abo-Ticket hilft, dass die Auszubildenden unserem Unternehmen die Treue halten“, sagt ORP-Chef Steffen. Deshalb erhalten nicht allein die neuen Lehrlinge das 365-Euro-Ticket, sondern ebenfalls die Azubis, die schon im zweiten und dritten Lehrjahr sind.

Ticket kostet eigentlich über 1000 Euro im Jahr

Die Kosten für das Jahresticket, das normalerweise mehr als 1000 Euro kostet, übernimmt das Land. Es hat dafür 2,8 Millionen Euro im Haushalt eingestellt, sagte Babett Weyrich von der ORP.

Die Kreisverwaltung in Neuruppin hat am Donnerstag seinen zwölf neuen Azubis je ein Ticket übergeben. Diese sind mit Passbild versehen und nicht übertragbar. Die Hälfte der neuen Auszubildenden kommt aus Ostprignitz-Ruppin, die anderen aus benachbarten Landkreisen. Offen ist, ob es die 365-Euro-Tickets auch nach 2020 geben wird.

Die zwölf neuen Azubis der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit Vizelandrat Werner Nüse (r.) Quelle: Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Von Andreas Vogel