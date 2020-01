Ein Jahr Fridays for Future in Neuruppin

Neuruppin

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, seit genau einem Jahr ertönt der Slogan der Klimaschutzbewegung Fridays for Future auch in Neuruppin. Am 31. Januar 2019 versammelten sich zum ersten Mal Schüler aus den Neuruppiner Schulen auf dem Schulplatz, um für verstärkten Klimaschutz zu demonstrieren.

Zum ersten Jahrestag der Bewegung in Neuruppin am Freitag kamen rund 100 Demonstranten. Die Aktivisten traf sich nach der Übergabe der Halbjahreszeugnisse an den Schulen um 10.15 Uhr am Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium und zogen von dort über die Evangelische Schule und die Montessori-Schule zum Schulplatz, wo um 11 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand.

Kein Grund zum Feiern

„Das ist kein Geburtstag, den wir feiern können“, sagt Fridays-for-Future-Sprecher Corvin Drößler, „dass wir immer noch streiken müssen, zeigt, dass sich noch nichts geändert hat“.

Corvin Drößler, 20, und Emma Kiehn, 14, von Fridays for Future Neuruppin bei der Abschlusskundgebung auf dem Schulplatz. Quelle: Feliks Todtmann

In puncto Klimaschutzpolitik sei Deutschland kaum weiter als vor einem Jahr, findet Corvin Drößler. Im Gegenteil: In Nordrhein-Westfalen gehe demnächst sogar ein neues Kohlekraftwerk ans Netz.

Die Demonstrationen hätten sein Leben verändert, erklärt der 20-Jährige. Neben dem Studium in Potsdam und seinem Klimaaktivismus habe er kaum noch Freizeit. Im Netz und gelegentlich auch auf offener Straße werde er für sein Engagement angefeindet. Dennoch sei er dankbar für die Zeit bei Fridays for Future: „Ich habe unglaublich viel gelernt und wir alle haben uns weiter entwickeln können.“

Macht kein Auge: Ehrenplanet Erde. Quelle: Feliks Todtmann

Sie habe in dem einen Jahr Fridays for Future mehr gelernt, als in jeder Schulstunde, sagt auch die 14-jährige Emma Kiehn. Dass das Thema menschengemachter Klimwandel in der weltweiten Öffentlichkeit dauerhaft präsent ist, sei auch dem Druck der Fridays-for-Future-Bewegung zu verdanken. „Und meine Schulnoten sind trotzdem nicht schlechter geworden.“

Der Kreistagsabgeordnete und Neuruppiner Stadtverordnete Maximilian Kowol ( Bündnis90/Die Grünen) formulierte in seiner Rede eine Reihe an Forderungen an die Politik: Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Einführung eines Tempolimits, Verbot von Inlandsflügen und die sozial verträgliche Umsetzung der Energiewende.

Die Bewegung in die Gesellschaft tragen

Er lobte die Aktivisten für ihren Mut, für ihre Überzeugungen zu demonstrieren und forderte sie auf, den Mut von der Straße in die Gesellschaft zu tragen. „Geht dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden: zu den Unternehmen, in die Parlamente, zu den Politikern.“

Auch in Zukunft wollen die Klimaktivisten ihren Protest auf die Straße tragen. Am 24. April dieses Jahres steht der zweite globale Klimastreik an. Nach einem Jahr macht Fridays for Future in Neuruppin nicht den Eindruck, als hätte sich die Bewegung totgelaufen – im Gegenteil: Sie werden gerade erst warm.

Von Feliks Todtmann