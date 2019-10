Ein Leben für den Rummel: Diese Schausteller-Familie kommt seit fast 50 Jahren nach Neuruppin

Neuruppin

Die Holzschnitzel auf dem Boden verströmen einen harzigen Geruch über dem Braschplatz. Ein Vierzigtonner rollt knirschend über den Jahrmarktboden. Irgendwo trifft ein Hammer auf Metall, summt ein Akkuschrauber – die letzten Vorbereitungen für den Neuruppiner Martinimarkt sind im vollen Gange.

Der Super Truck, eine kleine Berg- und Talbahn für Kinder, steht bereits. Ein Mitarbeiter schrubbt gerade die Riffelblechstufen des Fahrgeschäfts. Noch sind die kleinen bunten Autos unter hellgrauen Schutzhüllen verpackt, doch schon am Donnerstag erwachen sie zum Leben und tragen ihre kleinen Passagiere durch die knallbunt leuchtenden Hügel der Miniatur-Achterbahn.

In der Kindheit 120 Schulen besucht

In dem holzgetäfelten Kassenhäuschen des Super Trucks sitzt Fred Katzschmann. „Ich wurde schon als Schausteller geboren“, sagt der 62-Jährige. An einer Wand hinter ihm hängen Fotos aus alten Zeiten: Die schwarz-weißen Abbildungen zeigen die historischen Fahrgeschäfte der Familie: Fred Katzschmann ist Schausteller in sechster Generation.

Das älteste Foto an der Wand stammt aus dem Jahr 1886. Katzschmanns Ur-Ur-Großvater Heinrich legte mit seiner Amerikanischen Luftschaukel den Grundstein für die Schausteller-Dynastie.

Bis heute ist der Betrieb ein Familienunternehmen: Katzschmanns Frau und die beiden Kinder arbeiten mit ihm beim Super Truck. Seine Schwester Anett betreibt ein Kinderkarussell, eine Schießbude und einen Lángos-Stand. Auch sie ist in diesem Jahr wieder auf dem Martinimarkt.

Seit mehr als 130 Jahren ist die Familie Katzschmann im Schaustellergewerbe. 1886 begann Alfred Katzschmann mit diesem Fahrgeschäft - einer handbetriebenen Schaukel. Quelle: Privat

Die Heimat der Katzschmanns war und ist bis heute Mittweida in Sachsen, dort hat schon Fred Katzschmanns Urahn Heinrich gelebt. Zu Hause ist die Familie jedoch selten. „Die weite Welt ist unser Feld“ steht auf einer Metallplakette in der Kassenkabine – das Motto der Schausteller. Fred Katzschmann war sein Leben lang auf Achse. In seiner Kindheit und Jugend hat er um die 120 Schulen besucht.

Kinder der Schausteller haben es heute schwerer

Wenn Martinimarkt war – die Katzschmanns kommen seit fast 50 Jahren nach Neuruppin –, ging er hier auch zur Schule. Heute besucht sein neunjähriger Enkel für zwei Wochen eine Grundschule in der Fontanestadt. Die Schulwechsel seien heute schwieriger als zu Katzschmanns eigener Schulzeit: „In der DDR war der Lehrplan an den Schulen überall derselbe.“ Heute variiert der Stoff von Bundesland zu Bundesland – eine große Belastung für die Kinder von Schaustellern.

Fred Katzschmanns Super Truck hat die einzige noch funktionierende mechanische Orgel. Quelle: Feliks Todtmann

Das ungebundene Leben macht es zudem schwer, Nachwuchs zu finden: „Es will keiner mehr machen“, sagt Katzschmann. Jungen Leuten gehe es in erster Linie um Sicherheit. Die Freiheit des Schaustellerlebens ist damit oft nicht vereinbar. Nach der Schulzeit lernte Fred Katzschmann zunächst Elektroinstallateur. Auch Schaustellerkinder sollten in der DDR einen „ordentlichen“ Beruf erlernen. Danach stieg er wieder beim Vater in den Betrieb ein. War das Schaustellerleben damals anders?

Fahrgeschäfte waren in der DDR Mangelware

„Der Zuspruch der Besucher war damals größer“, erinnert sich Katzschmann. Volksfeste waren eine beliebte Abwechslung vom Alltag. Insbesondere die Fahrgeschäfte, von denen es damals nicht viele gab. Probleme bereitete vor allem die Beschaffung von Material. Besonders Diesel war zu DDR-Zeiten schwer zu bekommen. Fred Katzschmann lacht: „Wir sind dann mit einem Kanister los und haben die Tankstellen in der Gegend abgeklappert.“

Auch die Fahrgeschäfte selbst waren in der DDR Mangelware. Eine eigene Produktion von Karussells gab es seit den 1950er Jahren nicht mehr. Man musste sich zu helfen wissen. Der Stolz der Familie ist das Kindersportkarussell, das Katzschmanns Schwester Anett heute betreibt.

Das Kindersportkarussell hat der Vater der Katzschmann-Geschwister in der 1970er Jahren entworfen und eigenhändig gebaut. Quelle: Feliks Todtmann

Ihr Vater Alfred hat es selbst entworfen und in mühevoller Handarbeit aus den Relikten alter Fahrgeschäfte gemeinsam mit seinem Sohn Fred gebaut. Anett Katzschmann kommt mit dem Karussell gerade vom Münchener Oktoberfest zurück. Dort sind die Katzschmanns seit sechs Jahren vertreten – als einzige Schausteller aus Ostdeutschland. Fred Katzschmann macht das stolz: „Wenn man am Ende seiner Laufbahn mit so einem Karussell auf der Wiesn steht, ist das ein bewegender Moment.“

Kampf um die Existenz

Die Zukunft seines Berufsstandes sieht Katzschmann skeptisch. „Wir Schausteller kämpfen ums Überleben“, sagt er. Zu den Personalproblemen kämen explodierende Kosten und immer mehr Auflagen und Vorschriften. Dennoch ist er zuversichtlich, dass seine Familie noch eine siebente oder vielleicht sogar achte Generation von Schaustellern hervorbringt: „Wenn man auf dem Jahrmarkt aufgewachsen ist, kann man sich ein anderes Leben kaum vorstellen.“

Von Feliks Todtmann