Ein Ombudsmann fehlt immer noch

Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin gibt es weiterhin keinen Ombudsmann, der bei Streitfällen zwischen dem Jobcenter und Betroffenen, die sich gegen Bescheide der Behörde wehren, vermitteln könnte. Zwar sollte der Kreistag am Donnerstag in Neuruppin so einen ehrenamtlichen Streitschlichter bestimmen, nachdem die Kreisverwaltung den Posten mehrfach ausgeschrieben hatte. Doch Kreistagschefin Sigrid Nau ( CDU) erklärte, dass dieser Tagesordnungspunkt zurückgezogen worden sei, weil das Verfahren noch laufe. Weitere Erklärungen gab es nicht.

Monatliche Pauschale von 300 Euro

Damit ist nicht nur offen, ob und wie viele Bewerber es für das Ehrenamt gibt, sondern auch, wann dieser vom Kreistag ernannt werden soll. Vorgesehen war zuletzt, dass der Schlichter eine monatliche Pauschale von 300 Euro erhält.

Vor allem die Linke hatte in der Vergangenheit mit Verweis auf die vielen Widersprüche gegen Bescheide des Jobcenters immer wieder einen Ombudsmann gefordert, während die Verwaltung keinen Bedarf für einen derartigen Streitschlichter sah.

Das Jobcenter Ostprignitz-Ruppin war immer wieder in die Schlagzeilen geraten, zuletzt wegen angeblicher Stasi-Methoden – weil das Amt in einem Fall eine unbekannte Anzahl von Nachbarn zu einer Zeugenbefragung aufgefordert hatte. Dadurch sollte geklärt werden, ob eine zweifache Mutter wirklich getrennt von ihrem Ex an einem anderen Ort lebt.

Im November hatte Axel Schmidt, seit März Chef der Behörde, im Sozialausschuss des Kreises erklärt, dass die Zahl der Klagen und Widersprüche auf 100 Fälle im Monat gesunken ist.

Die nächste Chance, einen Streitschlichter für das Jobcenter in Ostprignitz-Ruppin zu ernennen, ist erst in drei Monaten. Der Kreistag kommt erst wieder Ende März zusammen.

Von Andreas Vogel