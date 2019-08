Neuruppin

Das Ruppiner Land ist seit Freitag um eine Attraktion reicher. Denn Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) und Stadtwerkechef Joachim Zindler haben am Morgen am alten Wasserwerk in der Gentzstraße einen „naturnahen“ Radweg von der Fontanestadt nach Kunsterspring und Neuglienicke freigegeben. Das Beson...