Ein Sommer-Open-Air an der Neuruppiner Klosterkirche

Neuruppin

Im nächsten Sommer soll es erstmals an der Neuruppiner Klosterkirche ein Sommer-Open-Air des Brandenburgischen Sinfonieorchesters auf der grünen Wiese direkt vor dem Ruppiner See geben, das vom Neuruppiner Musikverein organisiert wird. Der Tag, der 27. Juni, ein Sonntag, steht zwar schon fest – unklar ist aber noch, auf was sich die Musikfreunde freuen können. „Das Programm werden Dirigent Takao Ukigaya und das Orchester vermutlich im Sommer auswählen“, sagte am Mittwoch Uta Bartsch, die stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins.

Das ist wohl einmalig in Deutschland

„Das Open-Air kommt bestimmt so gut an, wie die Abschlusskonzerte der Berliner Sinfonie in der Waldbühne“, sagte Thoralf Uebach, Geschäftsführer der Neuruppiner Stadtwerke. Das städtische Unternehmen sponsert seit 2008 den Musikverein mit jährlich 4000 Euro. „Die Konzerte, die der Verein organisiert, strahlen weit über Neuruppin aus“, so Uebach. So sei wohl einmalig in Deutschland, dass das Neujahrskonzert seit 2015 gleich zweimal gespielt werde und die Kulturkirche stets ausverkauft sei. „Das zeichnet Neuruppin aus“, betonte der Geschäftsführer.

„Musik ist Belohnung für das Gehirn“, zitiert Takao Ukigaya kanadische Wissenschaftler. Ukigaya, der mit seiner Frau in Kerzlin lebt, hat 2003 die Sinfoniekonzerte in Neuruppin ins Leben gerufen und leitet auch den Neuruppiner Musikverein, der sich im März 2005 gegründet hat.

Das Gros der Ausgaben wird durch den Kartenverkauf gedeckt

Die jährlichen Kammer-, Sinfonie- und Neujahrskonzerte sind zwar regelmäßig sehr gut besucht oder sogar ausverkauft – gleichwohl ist der Musikverein auf Privatspenden und Sponsoring angewiesen. Denn obwohl 85 Prozent der Ausgaben durch den Kartenverkauf gedeckt werden könnten, was ein tolles Ergebnis sei, stehe bei einem Umsatz von etwa 70.000 Euro am Jahresende im Schnitt ein Minus von etwa 9000 Euro, sagte Vereinsvize Uta Bartsch. „Wir brauchen das Sponsoring und auch die Mitgliedsbeiträge, um weiterhin ein qualitativ gutes Angebot organisieren zu können.“

Die Ansprüche, die sich der Verein stellt, sind hoch. „Ein neues Konzert muss immer etwas Besonderes sein“, sagte Takao Ukigaya, der seit August auch Generaldirektor der Philharmonie in Tokio ist, aber Neuruppin weiterhin die Treue halten will. Die Idee für das Sommer-Open-Air hat Ukigaya übrigens nicht aus Berlin abgeschaut, sondern aus Kopenhagen. „Von so etwas habe ich immer geträumt.“

Neben den Stadtwerken unterstützt auch die Sparkasse den Musikverein in ähnlicher Höhe.

Von Andreas Vogel