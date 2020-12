Ein Sonderkreistag kurz vor Weihnachten in Kyritz

Neuruppin

Eine Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen. Doch es läuft wohl alles auf einen Sonderkreistag wenige Tage vor Weihnachten hinaus.

Bei diesem sollen die Abgeordneten dann über den Kreishaushalt für 2021 befinden, der Investitionen von gut zehn Millionen Euro in Ostprignitz-Ruppin vorsieht, darunter in Straßen und den Digitalpakt der Schulen, wie auch in den Ausbau touristischer Radwege bei Rheinsberg und den Bau einer Rettungswache in Wildberg.

Anzeige

Landrat lehnt niedrigere Umlage ab

Eigentlich sollte dieser Beschluss bereits am 3. Dezember gefasst werden. Doch noch vor der Beratung über den Etat hatte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) den Haushaltsentwurf zurückgezogen – weil eine knappe Mehrheit der Abgeordneten es abgelehnt hatte, die Einwendungen von fünf Ämtern, Städten und Gemeinden einfach abzulehnen.

Die Kommunen wollen, dass sie im nächsten Jahr nicht wieder 41 Prozent ihrer Einnahmen an den Landkreis abtreten müssen. Sie plädieren dafür, dass diese Umlage auf 39 Prozent sinkt.

Das lehnen Landrat Reinhardt und Kreiskämmerer Arne Kröger bisher mit Verweis auf die vielen Sozialausgaben, dabei handelt es sich zumeist um Pflichtleistungen, sowie die geplanten Investitionen ab.

Kommt ein Vorschlag von CDU und Linken zum Zuge?

Teilnehmer des eilends einberufenen Ältestenrates des Kreistages, der nach einem Kompromiss sucht, sprachen am Dienstag davon, dass man auf einem „ordentlichen Weg“ sei. Das sieht Holger Kippenhahn, der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe ist zugleich Sprecher der zehn Kommunen im Landkreis, etwas anders.

Der Grund: Es soll wohl trotz der Gespräche zwischen den Chefs der sieben Kreistagsfraktionen und der Verwaltungsspitze beim Ältestenrat bei einer Kreisumlage von 41 Prozent bleiben. Einziges Zugeständnis ist demnach, dass die Kommunen auf eine Rückzahlung hoffen dürfen, wenn der Jahresabschluss des Kreises von diesem Jahr einen Überschuss ausweist.

Diesen gemeinsamen Vorschlag hatten die Fraktionen von CDU und Linken bereits für den Kreistag am 3. Dezember unterbreitet. Allerdings war dieser Antrag aus formalen Gründen nicht zur Sprache gekommen.

2018 zahlte der Kreis 2,5 Millionen Euro zurück

Kippenhahn würde eine Ausschüttung für die Gemeinden begrüßen. „Das ist zwar kein Kompromiss, aber besser als nichts“, so der Bürgermeister. „Jeder Euro, den wir direkt in der Gemeinde ausgeben können, hilft“, betont Kippenhahn.

Vor zwei Jahren hatte der Landkreis schon einmal Geld an die zehn Kommunen zurückgezahlt, insgesamt 2,5 Millionen Euro. Damals hatte der Kreis zum Jahresende einen Überschuss von 8,6 Millionen Euro erwirtschaftet.

Von Andreas Vogel