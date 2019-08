Christian Wenger-Rosenau ist ein Überzeugungstäter: Der Neuruppiner, der in Nietwerder ein Planungsbüro hat und mit seiner Familie in Wuthenow lebt, hat schon 1988 sein erstes Windrad gebaut. Inzwischen hat Wenger-Rosenau etwa 160 Anlagen errichten lassen, die meisten drehen sich in der Region.