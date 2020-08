Ein Webportal für alle Aktivitäten in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Welche Angebote gibt es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Altfriesack, welche Projekte für diese Altersklassen in Zietenhorst? Bisher ist man darauf angewiesen, jemanden zu kennen, der bei diesen Fragen weiterhilft. Das soll nun anders werden. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten hat die Kreisverwaltung in Neuruppin ein neues Webportal entwickelt, das einen Gesamtüberblick über alle Angebote, Projekte und Aktivitäten in den 215 Orten und Ortsteilen in Ostprignitz-Ruppin vermitteln soll.

„Dank Corona“ sei die Webseite mit dem Wegweiser „Von A bis Z für Jung und Alt“ jetzt fertig geworden und könne auch schon über die Homepage des Kreises (www.opr.de) abgerufen werden, sagt Sozialplanerin Désirée Schmidt, die im Amt für Familien und Soziales arbeitet. Demnach sind bereits 277 Angebote von 26 Trägern im Landkreis abrufbar. „Dahinter verbergen sich mehr als 700 Maßnahmen“, so Schmidt.

Es ist jeden Tag etwas los

Das ist aber nur der Anfang. Immerhin gibt es im Landkreis etwa 140 Träger mit den verschiedensten Angeboten, darunter ist ein Kurs für Schwangere ebenso wie der regelmäßige Skat- oder Kegelabend oder Sportkurse in Kitas und Schulen.

„Es ist jeden Tag etwas los im Landkreis“, sagte Andreas Liedtke, der das Amt für Familien und Soziales in Neuruppin leitet. Bisher habe das darüber jedoch keinen Überblick gegeben. Liedtke hofft nicht nur, dass nach und nach auch die noch nicht direkt angesprochenen Träger ihre Aktivitäten für das neue Webportal melden, sondern dass die Träger „mittelfristig“ auch selbst über einen noch zu schaffenden Zugang dafür sorgen, dass die Informationen zu ihren Aktivitäten noch aktuell sind. „Für die Träger entstehen keine Kosten. Es ist vielmehr eine kostenlose Werbung für sie und ihre Projekte“, sagt Schmidt, darunter könnten auch Angebote für die Herbstferien sein.

Überraschende Ergebnisse zur Pflegelandschaft

Die Sozialplanerin hat bereits einige Erfahrung mit dem Sammeln von Daten in Ostprignitz-Ruppin. Hat sie doch im Februar 2019 einen ersten Bericht über die Pflegelandschaft im Landkreis mit teilweise überraschenden Ergebnissen vorgestellt: Demnach gab es Ende Dezember 2017 nur zwei Kommunen in Ostprignitz-Ruppin, in denen mehr als die Hälfte der Einwohner unter 50 Jahren war – nämlich im Amt Temnitz sowie in der Stadt Neuruppin.

Von Andreas Vogel