Ein Wintermärchen in der Altstadt

Neuruppin

Zum ersten Mal wird der Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt in Neuruppin, der am Donnerstag um 15 Uhr eröffnet wird, vom Verein Bilderbogen organisiert. Freuen können sich die Kinder dabei nicht allein auf ein lebensgroßes Pfefferkuchenhaus, in dem sie selbst Pfefferkuchen basteln können, sowie auf eine Geschichtenerzählerin im Märchenwald.

Vielmehr schaut auch jeden Tag vom 12. bis 15. Dezember der Weihnachtsmann auf dem Neuen Markt vorbei und nimmt dort auf einem Sofa Platz, um die Weihnachtswünsche der Mädchen und Jungen zu erfahren. Zudem wird bis Sonntag, 15. Dezember, jeden Tag ein historischer Märchenfilm gezeigt, sagt Christian Juhre vom Verein Bilderbogen.

Auch ein Weihnachtsbus

Damit Besucher des Weihnachtsmarktes nicht erst lange nach einem Parkplatz suchen müssen, gibt es am Sonnabend und Sonntag einen kostenlosen Bus-Shuttle vom Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums (Reiz) in die Altstadt. Die Busse fahren am Sonnabend von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Darüber hinaus bietet der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) für Senioren und Menschen mit Behinderungen einen kostenlosen Weihnachtsbus an, der Interessierte nach vorheriger Anmeldung (Telefon: 03391/50 59 79) von zu Hause abholt und zum Markt bringt.

Angeboten werden an den Ständen neben Holzarbeiten, Keramik und Gewürzen auch Walnüsse und frisch gepresstes Öl. Zudem hat sich ebenfalls ein Goldschmied angesagt – falls noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk gesucht wird.

Der Weihnachtsmarkt hat am Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Von Andreas Vogel