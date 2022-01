Weil die Unterkünfte für Flüchtlinge in Ostprignitz-Ruppin nicht ausreichen, soll in Wittstock ein Heim in Mobilbauweise für bis zu 80 Menschen entstehen. Zwei derartige Bauten gibt es bereits in Neuruppin. Unklar ist, wie viele Flüchtlinge OPR in diesem Jahr aufnehmen und unterbringen soll.