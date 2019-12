Ein neuer Schornsteinfegermeister

Neuruppin

Für Michel Nietscher (41) stand schon früh fest, dass er in die Fußstapfen seinen Vaters treten und Schornsteinfegermeister werden will. „Man arbeitet mit Menschen, ist an der frischen Luft und lernt immer wieder etwas anderes“, sagt Nietscher. Zwar habe er als Jugendlicher mal kurz überlegt, ob nicht auch Koch oder Bäcker ein guter Beruf für ihn wäre, weil er gerne isst. Aber wegen der Arbeitszeiten für Bäcker und Köche hat er die Idee schnell verworfen und 1996 als Lehrling bei seinem Vater begonnen.

„Ich musste nehmen, was ich kriege“

Gleich nach der Gesellenprüfung ist er für zehn Monate zur Armee gegangen und hat seinen Wehrdienst geleistet, damit ihn die Einberufung nicht später erreicht, wenn er gerade dabei ist, seine Meisterprüfung abzulegen. Die hat er 2004 geschafft und danach erst einmal bei seinem Vater als Geselle gearbeitet, bis er sich im Mai 2017 selbstständig gemacht hat.

Damals bekam er einen Kehrbezirk in Wittenberge. „Ich musste nehmen, was ich kriege“, sagt Netscher. Allerdings war damals schon klar, dass er nicht ewig in der Prignitz arbeiten wird. Schließlich wohnt er in Schönwalde-Glien im Havelland, das sind 140 Kilometer hin nach Wittenberge und 140 Kilometer wieder zurück.

Ab Januar für 2500 Grundstücke zuständig

Dreimal die Woche hatte er diese Fahrten zu absolvieren und musste dabei etwa 1000 Kilometer die Woche zurücklegen, um die Heizungen auf insgesamt 1500 Grundstücken regelmäßig unter die Lupe zu nehmen.

Ab Januar ist er sogar für etwa 2500 Grundstücke zuständig. Dennoch ist Netscher zufrieden: Zum einen verkürzt sich dann die Fahrtstrecke auf 50 Kilometer, weil er für große Teile Neuruppins sowie mehrere Dörfer von Darritz und Darsikow über Katerbow, und Netzeband bis Rägelin und Rossow zuständig ist. Zum anderen übernimmt er den Gesellen Mice Woelk, der den Kehrbezirk Lindow und Nachbardörfer übernimmt.

Ein großer Unterschied zu Wittenberge

Von der Struktur her seien Wittenberge und Neuruppin zwar ähnlich, sagt Netscher, mit einigen Wohnblöcken und Eigenheim-Siedlungen. Gleichwohl gebe es eine Besonderheit. „In Wittenberge gibt es keine Pflicht, sich an das Fernwärmenetz anzuschließen“, sagt der Schornsteinfegermeister.

Netscher hofft, dass er im Ruppiner Land wieder mehr direkt mit den Menschen in Kontakt kommt. In Wittenberge bestand etwa 90 Prozent seiner Tätigkeit, Formblätter zu den verschiedensten Heizsystemen zu prüfen und auszufüllen. „Es macht mehr Spaß, mit den Menschen zu arbeiten“, so Netscher.

Ein paar Straßenzüge in Neuruppin hat er sich bereits angeschaut. Gleichwohl wird er die ersten Runden zu den seinen neuen Kunden gemeinsam mit dem Gesellen absolvieren, der sich in der Region auskennt. „Dann ist die Verwunderung über den Neuen vielleicht auch nicht ganz so groß“, sagt Netscher. Seinen Ausgleich findet er übrigens beim Angeln, Dart-Spielen und Kochen.

Von Andreas Vogel