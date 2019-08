Neuruppin

„ Effi, komm.“ Es ist der Satz, mit dem Geert ihr immer kam. Sie in eine Rolle drängte, die ihr nicht entsprach. Sie mit Ansprüchen, Forderungen und Erwartungen konfrontierte, die sie nicht erfüllen konnte. Unter denen sie zerbrach. Und nun soll sie auch noch zu diesem gottverdammten Ball des Teufels, um seine Ballkönigin zu sein.

Bei soviel geballter Weiblichkeit haben die Herren der Schöpfung nicht allzu viel zu vermelden. Für den Teufel ist es ein rauschendes Fest – und für die Neuruppiner im Fontanejahr desgleichen.

„ Effi, komm – es muss sein – er will es so“ drängen auch die teuflischen Gestalten, die die junge Frau aus dem Publikum ins Rampenlicht zerren wollen. Aber Effi will nicht. Nicht diesmal. „Ich bin nicht Effi“, wehrt sie sich und droht mit Anwalt. Sie wird ihr blaues Wunder erleben.

Ein rauschendes Fest der Weiblichkeit solle es werden, eine Party für Fontane und eine ganze Stadt – so hat es Stückschreiber und Regisseur Frank Matthus vorab versprochen. Und nicht enttäuscht – seine „ Effi in der Unterwelt“ ist ein bild- und wortgewaltiger Fontanekosmos, zu dem man einfach nur sagen kann: Ein starkes Stück.

Lucas Wind als Abadonna. Quelle: Regine Buddeke

Bei dem er nicht nur viel Fontanewissen vermittelt für all die, die über ihn sprechen, ohne ihn wirklich gelesen zu haben. Sondern sich auch intensiv in die Gefühlswelt der Fontaneschen Frauen eindenkt und sie in all ihren Facetten strahlen lässt. So wie es der Dichter selbst sagte: Seine Frauen hätten alle einen kleinen Knacks – und er liebe sie just dafür.

Die Zuschauertribünen auf dem Neuruppiner Schulplatz sind am Wochenende rappelvoll. Schon vorab patrouillieren die teuflischen Heerscharen in aberwitzig-schrillen Burlesk-Kostümen durchs Volk, die Groupies der Jugendkunstschule verfolgen Rockstar-Teufel Johnny Schaitan, Milleartifex, der Rokokoist mit fransssösischem Aksang verliebt sich in sein Spiegelbild, Little Lucifer lässt die Peitsche knallen und Junker Satanael, lässig-lauernd mit Kippe und aufgepflanzter Männlichkeit, hat alles im Griff.

Tanzt den Fontane-Rezensenten Pietzsch: Philipp Krüger. Quelle: Regine Buddeke

Ein wenig hadert die heißverliebte Hexe Dora Diabella, Ex-Ballkönigin ihres Herrn und Meisters Voland, mit ihrem Schicksal, dass diesmal nicht sie die Auserwählte ist. Dann wird Effi zur Bühne geschleppt – in die Welt aus märkischem Sand, die Bühnenbildner Jürgen Bäckmann als Wasserringe schuf, die durch einen fallenden Tropfen entstehen. „Ein Tropfen als geformter Augenblick der Ewigkeit, in dem wir festgefroren sind“, wird es eine der Frauen später poetisch erklären.

Dann ruft Voland sie auf den Plan: „Erwecken wir sie wieder zum Leben – Dora, lass tanzen“, ruft er und Victoire und Josephine von Carayon aus „Schach“ von Wuthenow erscheinen, die scheue Hilde Bocholt aus „Ellernklipp“, die stolze Cecile, die verzweifelte Stine, die stichelig-wetternde Pittelkow, die Frohnatur Lene Nimptsch. Zu jeder geben die Teufel eine kurze Inhaltsangabe und genüssliche Kommentare zu jedem sündigen Detail.

Fontanes Frauen: Anne Nielsen als Witwe Pittelkow (v.) und Nadya Meyer als Stine Quelle: Regine Buddeke

Dann nimmt das Stück an philosophischer Fahrt auf. Sigmund Leid bricht in seinem Vortrag eine Lanze für Frauen und entlarvt deren Unterwerfung durch die Männer als reinen Selbsterhaltungstrieb letzterer. „Die Frau ist dem Mann weit überlegen“, lässt er wissen und erklärt die perfiden Mechanismen, sie klein am Herd zu halten. Und „Mal ganz ehrlich meine Herren: Penisneid ist ein Problem der Männer, nicht der Frauen.“ Das Publikum lacht immer wieder.

Frank Matthus hat tief in die Kiste gegriffen und einen Blick nicht nur in die Fontane-Zeit sondern auch in die Zukunft gewagt. Die chipgesteuerten Diggies beim Geschlechtsakt kommen gut an, auch die witzigen Versuche von Conny Jahr, als Zara Leander oder Bärbel Wachholz auf den Ball zu gelangen, amüsieren. Als Fontanes entrüstete Mutter hat sie schließlich Erfolg.

„Nicht Zara Leander – nur die Conny“: Cornelia Jahr fand schließlich als Fontanes Mutter Einlass. Quelle: Regine Buddeke

Schön auch der Auftritt der Flitzerin, die flammend für ihr Recht als Normalo-Frau auf die Barrikaden geht. „Eure Scheiß-Promikratie kotzt mich an“, brüllt sie. Ganz nebenbei setzt Matthus dem Fontanefestival-Team noch ein witziges Denkmal. Auch die Verulkung des Fontane-Hypes, den Matthus auf die Schippe nimmt, kommt bei den Zuschauern gut an. Ebenso die Zeitraffer-Version von „ Effi Briest“.

Hans Machowiak als Satanael beherrscht die Szene. Quelle: Regine Buddeke

Frank Matthus setzt auf Kontraste: Einerseits das betörende Lied der Victoire von Carayon – auf der anderen Seite der Auftritt von Grete Minde als Rachegöttin, der den Atem stocken und das Blut gefrieren lässt. Auch das Erschießungstribunal ist starker Tobak – immerhin sinken sich Männer und Frauen am Ende versöhnt in die Arme. Zumindest bis zum Auftritt des Japaners und seiner Manga-Puppe, der für Lachtränen sorgt. Und Fontane? Kommt auch – und zwar sechsfach: Mit jeder Menge Zeitkritik im Gepäck.

Fast finales Tribunal. Quelle: Regine Buddeke

Ein Schmankerl des Stücks sind auch sämtliche Tanz- und Gesangseinlagen, die mit Extraapplaus bedacht werden. Und: Was man dem Stück auch hoch anrechnen muss: Es wirken jede Menge Ruppiner mit. Ein rauschendes Fest: von einer Stadt – für eine Stadt. Und: Ein weites Feld, um es mit dem alten Briest zu sagen.

Von Regine Buddeke